San Martino di Castrozza: un vero eden per chi ama la neve

Questo splendido angolo di Trentino Orientale immerso nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino è un gioiello incastonato nelle Alpi, con l'inconfondibile skyline delle Dolomiti, gli ampi spazi aperti e i fitti boschi innevati.



Ciaspolate e cooking class - Il territorio che si estende ai piedi delle Pale di San Martino offre tante opportunità anche per i non sciatori o per chi è alla ricerca di nuove emozioni. Dalle ciaspolate in compagnia delle guide alpine locali, le Aquile di San Martino e Primiero che propongo ogni giorno un itinerario diverso, alle passeggiate guidate, passando per trekking in compagnia di simpatici lama, tour alla scoperta del mondo contadino a bordo di una tradizionale slitta trainata da cavalli Noriker, fino ad arrivare a cooking class per imparare a preparare deliziosi biscotti e ad esclusivi aperitivi in motoslitta. Il programma Oltre Lo Sci è aperto a tutti e le attività si possono scegliere e prenotare direttamente tramite l'Apt di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi.



Sci nordico - Gli appassionati di sci nordico possono invece scegliere tra vari anelli a loro dedicati, per un totale di 30 km di tracciati: dal centro fondo di San Martino di Castrozza, incorniciato dalle magnifiche Pale di San Martino e a due passi dal centro paese, agli anelli di Passo Cereda, omologati per gare nazionali ed internazionali, fino al centro fondo Le Pèze di Imèr, che, come l'anello di San Martino di Castrozza, viene illuminato durante le ore serali per poter sciare anche dopo il tramonto.



Per maggiori informazioni: www.sanmartino.com