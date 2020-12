Borghi e città tra i monti, nel loro look invernale 

Incastonati sulle Alpi , oppure con le montagne che fungono da sfondo, incorniciando il panorama: questi borghi e piccole città offrono scenari di grande bellezza in tutti i mesi dell’anno. Quando però l’inverno si affaccia all’orizzonte e regala le prime spruzzate di neve , il paesaggio si trasforma in magia. Si trovano lungo l’ arco alpino , tra scenari molto diversi tra loro, ma tutti ugualmente pittoreschi.

SANTA MADDALENA VAL DI FUNES, Alto Adige – Questo minuscolo villaggio di appena 370 abitanti è il paese più a monte che si incontra risalendo la Valle di Funes. Il paesaggio montano è dominato dal gruppo Odle: simbolo della valle, insieme al piccolo borgo, è la chiesetta di San Giovanni, sullo splendido sfondo delle montagne.

NESSO, Como - Questo grazioso borgo lacustre sorge sulla sponda orientale del ramo di Como dell'omonimo lago, all'interno del cosiddetto triangolo lariano. Il nome ha origine celtica e significa "ormeggio", ma esistono altre teorie che lo collegano a una antica divinità, chiamata Ness, legata alle acque. Il lago in questo punto è molto stretto e, con la neve, assomiglia a un fiordo norvegese.

LIVIGNO, Alta Valtellina, Sondrio – Il paesaggio richiama tratti himalayani, per questo Livigno viene anche chiamata Piccolo Tibet. E’ una rinomata stazione sciistica assai frequentata durante la stagione della neve: è anche il comune più settentrionale e più esteso della Lombardia. Lo shopping costituisce una importante attrazione perché Livigno costituisce zona extra doganale.

CORNELIANO D'ALBA, Piemonte - Corneliano è un piccolo centro piemontese, situato dalla storia affascinante che si trova nella zona del Roero, terra di grandi vini. I mesi invernali e una spolverata di neve gli regalano un tocco davvero magico.

NOVA LEVANTE, Bolzano – Questo piccolo borgo montano è famoso per la sua vicinanza al Lago di Carezza, pittoresco specchio d’acqua dalle acque smeraldine. Nova Levante non è un centro sciistico, ma è molto apprezzata per le escursioni e i trekking nella natura, davvero incantevole.

FELTRE, Belluno – Questa piccola città ai piedi delle Dolomiti bellunesi regala splendidi panorami tutto l’anno, ma in inverno regala atmosfere affascinanti. Il nucleo più antico risale all’epoca romana e sorge arroccato su un colle, chiamato Colle delle Capre, intorno al quale si sviluppano i quartieri più moderni.

MOLVENO, Trento – Situato sulle sponde del lago omonimo, nel Trentino occidentale, il borgo sorge ai piedi delle Dolomiti di Brenta e del massiccio della Paganella, all'estremità orientale del parco naturale Adamello-Brenta. Il lago è così pittoresco che il poeta Fogazzaro lo definì La "preziosa perla in più prezioso scrigno".

RIVA DI TURES, Alto Adige - Il paese si estende nel cuore del parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, ai piedi del monte Collalto che domina la zona con i suoi 3.436 m di altezza. Grazie alla sua meravigliosa posizione e alle molteplici attività che vi si possono praticare, è un’amata destinazione turistica.

ALPE DI SIUSI, Alto Adige - Un grande altopiano soleggiato, dominato dal picco dello Sciliar e circondato da boschi incontaminati: un luogo perfetto per il riposo e per lunghe passeggiate nella neve. L’altopiano si estende per 52 km² tra la Val Gardena a nord, il Gruppo del Sassolungo a nord-est e il massiccio dello Sciliar a sud-est, che col suo inconfondibile profilo rappresenta uno dei simboli più famosi di tutte le Dolomiti.

PASSO ROLLE, Trento - Situato nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, il passo collega San Martino con Paneveggio e Bellamonte. Il panorama è dominato dal maestoso gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, in particolare dal Cimon della Pala e dalla Vezzana, entrambi alti oltre 3000 metri.