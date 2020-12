Dolomiti: "Sistema Val Gardena" per un inverno in sicurezza

La Val Gardena è pronta; sono stati investiti enormi capitali in prevenzione, formazione e personale in ottemperanza alle necessità provocate dalla pandemia. Quali le misure prevista: sicurezza sulle piste, sicurezza nelle strutture alberghiere e sicurezza sul territorio.



La bellezza delle Dolomiti - Tante precauzioni per mettere in sicurezza una delle vallate più belle del mondo: la Val Gardena si trova al centro delle Dolomiti, tra le montagne più belle del mondo e offre un’incomparabile esperienza di vacanza in montagna tutto l’anno. Immersa nell’incontaminato Parco naturale Puez-Odle e Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO, promette soggiorni indimenticabili anche per chi cerca attività quotidiane alternative allo sci. Ciò che rende unica una vacanza nella soleggiata in questa valle è lo straordinario panorama sulle bellissime vette delle Dolomiti altoatesine e la vista sul suo stesso simbolo, il maestoso Gruppo del Sassolungo.



Sulle piste - Prevendita online con ritiro skipass nelle Pickup-box, steward alle casse e nei pressi degli impianti per dare informazioni e far rispettare le distanze, sanificazione continua. Mascherina obbligatoria sempre (tranne nelle discese) e una comoda applicazione per valutare l’affluenza sugli impianti in tempo reale con indicazione bollino verde, giallo, rosso. Inoltre, portata dimezzata degli impianti chiusi (a esclusione di sciovie e seggiovie), con aumento della velocità degli stessi, per non creare code o assembramenti.



Nelle strutture - situazione simile a quella estiva. Dispenser ovunque, sanificazione camere e ambienti, obbligo mascherina nelle parti comuni, nelle aree gioco 1 persona ogni 5 mq, nelle piscine e zone benessere 1 persona ogni 10 mq. Misurazione della febbre prima dei trattamenti. Inoltre nei rifugi e baite prenotazione obbligatoria (in quasi tutti) e si sta lavorando a una piattaforma comune di prenotazione.



Sul territorio - Tre Covid Test Center, con personale per test rapidi (test continui a tutti gli operatori), oltre a strutture di ospitalità per coloro che risulteranno essere positivi, fino a quando non sarà organizzato il loro trasferimento a casa. Esisterà una piattaforma per prenotare tutti i test. Programmi alternativi per tante attività in alternativa allo sci, dalle escursioni alle gite con ciaspole, dallo sci alpinismo allo sci di fondo. Mezzi pubblici sanificati e con capienza ridotta al 50%. Essendo i regolamenti in continua evoluzione consigliamo di visitare l’apposita pagina cliccando qui.



Per maggiori informazioni: www.valgardena.it