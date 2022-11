Neve: dove sciare da fine novembre

Si scia già, grazie alle elevate quote dei tracciati, su alcune piste di Cervinia, nel “Cervino Ski Paradise”, dove fortunatamente la neve non manca mai. A breve, viste le recenti nevicate e la temperatura intorno allo zero, pare verrà aperta anche la parte italiana con la miriade di piste che scendono fino in paese (www.cervinia.it). Aperto, anche se non tutti i giorni, anche il Ghiacciaio della Diavolezza, nei pressi di Pontresina, sul confine fra Svizzera e Italia. Si può sciare utilizzando la cabinovia e la seggiovia 4 posti; anche qui si attendono le precipitazioni e l’abbassamento di temperatura, che sembra essere non lontano. Sul ghiacciaio della Val Senales diverse piste sono in preparazione e potrebbero essere sciabili proprio dal week end 19-20 novembre. E’ in attesa del meteo favorevole anche il ghiacciaio Presena, al confine tra la Val di Sole e la Val Camonica, una vetta da cui si ammira un paesaggio meraviglioso che si affaccia sull’Adamello, sul Pian Di Neve, sulla Presanella; i 3000 metri della cima, candida e imponente, si raggiungono grazie ai veloci impianti, una telecabina che dal Tonale passa sopra alla nota pista Paradiso e la cabinovia dal Passo Paradiso fino alla cima del Passo Presena, facendo sosta intermedia a quota 2724 metri (dove sorge il rifugio Capanna Presena).

Anche nel Tirolo, a Soelden e dintorni, ai piedi dell’Ortles, ci siamo quasi, visto che proprio il 17 novembre Obergurgl-Hochgurgl inizia con gli sport invernali sulle sue piste spaziose, il 19 novembre nel comprensorio di Kitzbühel diverse funivie entrano in esercizio, e il 24 novembre Ischgl apre gli impianti.



Nel giro di pochi giorni si inizia con le aperture stagionali ufficiali, a partire da venerdì 25.11, in primis la Val d’Ega a due passi da Bolzano, prima stazione in assoluto del Dolomiti Superski. La stagione si inaugura come da tradizione con una sessione notturna ad Obereggen, dove la cabinovia veloce a 8 posti “Ochsenweide” e le piste illuminate a giorno attirano (come poi per tutto l’inverno) gli ski-victim (ogni martedì e venerdì dalle 19 alle 22) su 1,6 km di neve impeccabile. Da sabato 26 poi aprono impianti e collegamenti su tutto il comprensorio trentino-altoatesino, in modo da raggiungere Pampeago e Predazzo (TN) partendo - sci o snowboard ai piedi - da Obereggen (BZ); nello Ski Center Latemar si aggiunge quest’anno l’avveniristica seggiovia “Campanil” di Pampeago, dotata di 29 seggiole da 6 posti ciascuna che dimezzano i tempi di risalita rispetto al passato; dalla cima poi si può percorrere anche una nuova facile pista, divertente per chi ha voglia di cimentarsi in una goliardica sfida sul tracciato “Self-Time”, dotato di un sistema di cronometraggio automatico. La nuova pista “Zanggen II” (la 9A) che ha un dislivello di 160 metri, lunghezza 700 metri, larghezza media di 30 metri, pendenza media del 30% con punte del 44%, arricchisce il parco giochi degli sport sulla neve che, tra Obereggen e Carezza, conta 90 km di piste, 3 circuiti da slittino (attivo anche in notturna come le piste), 2 snowpark e 1 nightpark, numerosi sentieri per escursioni e ciaspolate, oltre a 160 km di tappeti bianchi per il fondo (www.eggental.com).



A Madonna di Campiglio si brinda per l’inizio di stagione già questo fine settimana con un aperitivo nella zona della Cima Grostè, poi la partenza regolare avviene fra il 26 novembre ed il 3 dicembre, con l’entrata in funzione di tutti i collegamenti con Folgarida, Marilleva e Pinzolo. A disposizione degli sciatori anche la Ski Area Campiglio - Dolomiti del Brenta - Val di Sole - Val Rendena, per 153 km totali. (www.campigliodolomiti.it).

Sabato 26 novembre si attivano anche i comprensori di Courmayeur, Cortina D’Ampezzo e Bardonecchia, mentre il fine settimana successivo, il 3 dicembre, vanno a regime anche gli impianti di Limone Piemonte, Monterosa Ski, Sestriere, Aprica, Val Gardena, Val Di Fassa, Valle Aurina, e i comprensori dell’Appennino Tosco-Emiliano dell’Abetone, del Cimone, del Corno alle Scale (www.multipassabetone.it). Sempre neve permettendo.