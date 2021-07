Montagna: come godersi la natura in modi che non ti aspetti

La montagna può soddisfare le aspettative di tutti e offre vacanze nelle quali ciascuno può trovare la propria dimensione: non solo trekking, arrampicate sfidanti o salite su cui sudare in bicicletta, ma anche tranquille passeggiate alla scoperta delle erbe e dei fiori locali, immersioni nella foresta all’insegna del benessere , itinerari artistici sulle tracce di installazioni di Land Art o per ascoltare un concerto d’organo a cielo aperto. Ecco tante proposte accattivanti in vari luoghi alpini, in Italia e oltre frontiera, sempre nel massimo rispetto del distanziamento anti-Covid.

A BOLZANO IL PARCO PER ABBRACCIARE GLI ALBERI - Bolzano è porta delle Dolomiti e città con un verde pubblico dal potenziale terapeutico davvero unico. La città ha da poco inaugurato un bellissimo Parco Bioenergetico, spazio ricreativo per gli amanti delle terapie naturali e polmone verde per cittadini e turisti. La tecnica del Bioenergetic Landscapes ha permesso di rilevare i campi bio-elettromagnetici creati da una serie di alberi lungo la passeggiata tra Ponte Roma e via Bassano del Grappa, dimostrando che il nuovo Parco in un luogo carico di energia positive dall’effetto terapeutico sul corpo e sulla mente: le frequenze generate dagli alberi entrano in risonanza con gli organi del corpo umano generando grande beneficio. Il percorso si sviluppa su una superficie di 14.360 mq e invita a scaricare lo stress attraverso una passeggiata, l’abbraccio di un albero ("treehugging") o momenti di riflessione, da soli o in compagnia. (Info: www.bolzano-bozen.it/it/)

LE ERBE DI MONTAGNA – A Livigno si passeggia nella natura scoprendo le proprietà delle erbe alpine, in compagnia di un erborista pronto a mostrare le varietà che si incontrano man mano e a illustrarne le proprietà benefiche. Al termine dell’escursione si ritorna con un bel bagaglio di informazioni e insieme con i benefici che vengono dalla full immersion nella natura: secondo gli studi effettuati dalla Nippon Medical School di Tokyo, la camminata tra gli alberi attiva il sistema immunitario e regola gli ormoni dell’umore e dello stress. Con l’erborista dell’Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort si passeggia nella natura e si partecipa a seminari dedicati ai benefici delle erbe alpine. Durante le escursioni si pratica anche il “Bare Footing", ossia l’esperienza di camminare a piedi nudi nell’acqua fredda dei torrenti, apprezzando la durezza dei sassi e la morbidezza del muschio e del fango. (Info: www.lacsalin.com)





LAND ART AD ALTA QUOTA – La biennale SMACH, Land Art nelle Dolomiti propone un percorso originale alla scoperta delle dieci opere di Land Art vincitrici del concorso internazionale SMACH, esposte al pubblico totalmente a cielo aperto. La biennale è situata nelle aree protette dei Parchi Naturali del Puez Odle e di Fanes/Senes/Braies: le opere sono in dialogo con l’ambiente naturale in cui si collocano e con il patrimonio culturale, storico ed architettonico dei territori dolomitici. Le opere sono posizionate in siti raggiungibili solo con i mezzi consentiti dal regolamento di salvaguardia dell'ambiente che le ospita: sono possibili perciò varie alternative di percorsi di trekking, di solito della durata di tre giorni, dato che il tragitto totale è di 72,5 km, tra i 1.100 e i 2.300 mt. di altitudine. Chi lo desidera può comporre un pacchetto con due pernottamenti in rifugio: (Info: https://www.smach.it/trekking).

PER CHI ADORA LA ROCCIA – Chi ama le arrampicate su roccia trova pane per i suoi denti e un contatto primordiale con la roccia dolomitica a San Cassiano, villaggio montano nel cuore delle Dolomiti in uno speciale pacchetto denominato “Extreme Rock-Climbing Retreat:”, proposto dall’hotel Rosa Alpina: il pacchetto comprende arrampicate per esperti nei luoghi più famosi e carismatici delle Dolomiti accompagnati da guide alpine esperte, e una sessione quotidiana di yoga o stretching e trattamenti Spa per recuperare dopo lo sforzo dell’arrampicata o della via ferrata. Info: www.rosalpina.it.

UN PIZZICO DI AVVENTURA PER FAMIGLIE – Chi apprezza l’avventura può cimentarsi sul “Water Runner Round Trail" e raggiungere la cascata più alta del Tirolo. Si può fare campo base all’Aqua Dome, l’iconico resort termale dalle caratteristiche piscine sospese a forma di coppa di champagne, a pochi chilometri da Innsbruck: Si segue poi il torrente Fischbach fino alla malga Brandalm e a Burgstein, lungo un itinerario facile e adatto anche alle famiglie. Il tracciato comprende l’attraversamento del ponte sospeso lungo 85 metri, e alto 220 metri sopra il fondovalle. Chi ama i salti d’acqua, a Umhausen trova la cascata più alta del Tirolo: con i suoi 159 metri la Stuibenfall è una scenografica colonna d’acqua da vedere dal ponte sospeso e dalla gradinata costruita proprio a fianco. (Info: www.aqua-dome.at)

IL CONCERTO DIFFUSO – Kufstein, splendida cittadina tirolese immersa in una natura davvero magica, offre un’esperienza singolare e suggestiva: ogni giorno, alle 12 in punto (in estate anche alle 18) si può ascoltare il concerto dell’organo all’aperto più grande del mondo. Le note dell’organo sono udibili anche se ci si trova in un bosco a 10 km di distanza dal punto in cui è collocato il grande strumento, chiamato ufficialmente “Organo degli Eroi” e inserito dal 2017 tra i Patrimoni culturali immateriali Unesco. Il concerto risuona grazie all’amplificazione naturale della vallata. Un posto speciale in cui ascoltare la musica è la famosa piattaforma a forma di spirale “Adlerblick”, situata a 1.280 metri di quota e munita di un telescopio speciale. Info: www.kufstein.com.