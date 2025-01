Merano, city break invernale fra terme e (volendo) sci

MERANO WALK, WELNESS & SNOW - Merano da gennaio si concede nella sua veste più nascosta, quasi segreta. L’azzurro del cielo è più intenso quando le vette sono imbiancate e il contorno netto delle montagne ritaglia il cielo. Una passeggiata nella natura ancora in letargo, una bevanda calda in uno dei suoi caffè dallo spirito mitteleuropeo, una giornata alle Terme (con il suo nuovo Wintergarten, il giardino d’inverno), un’esperienza sulla neve a Merano 2000, la terrazza in quota che guarda alla valle dell’Adige, una cena raffinata. Una destinazione ideale per un long weekend invernale fra terme e (volendo) sci.



LA CITTÀ TERMALE AMATA DA SISSI - Nota dal XIX secolo come città di cura, Merano deve la sua notorietà anche al fatto che la principessa Sissi, sposa di Francesco Giuseppe, soggiornò per 18 mesi a Castel Trauttmansdorff. Oggi il castello custodisce all’interno il Touriseum, museo dedicato a due secoli di turismo altoatesino ed è circondato da ottanta giardini con piante provenienti da tutto il mondo. Passeggiando lungo le vie del centro si comprende come moderno e antico abbiano saputo fondersi alla perfezione: edifici in stile liberty come il Kurhaus – lungo il Passirio, passeggiata che costeggia l’omonimo torrente che attraversa la città - si contrappongono alle linee più moderne di Terme Merano, progettate dal celebre architetto Matteo Thun. Alcuni dei palazzi dell’Art Nouveau sorti durante il 1800, come il Pavillon des Fleurs e il Teatro Puccini, fanno da contraltare ai Portici di Merano e al più antico quartiere Steinach, risalente al XII secolo.



SHOPPING E CULTURA - Oltre la storia, c’è un presente vivacissimo: le vie dello shopping, ad iniziare dai Portici con le loro piccole e deliziose botteghe, e i mercati cittadini - come il Mercato Meranese dedicato all’artigianato e il Mercato Contadino - fanno da contrappunto a spazi dedicati alla cultura, come Palais Mamming , un museo perfetto per gli amanti dell’arte antica, con le sue sculture gotiche e gli antichi dipinti barocchi, mentre lo spazio espositivo Merano Arte è pensato per ospitare mostre di arte figurativa, letteratura e nuovi media.



PASSEGGIATE SLOW DENTRO E FUORI LA CITTÀ - Merano offre a chi ama eventi e sport molte opportunità per ogni passione, ma è anche un paradiso slow dove il passaggio è dolce, con tappe nei caffè e le pasticcerie che traggono spunto dalla tradizione asburgica. Incamminandosi poi lungo le Passeggiate che fiancheggiano il Passirio, ci si inoltra nel silenzio della natura che abbraccia il cuore urbano. Romantica è la passeggiata Gilf, con versi di poeti incisi sul legno delle panchine che compongono la cosiddetta Via della Poesia. Da soli, potrete affidarvi al Biodivercity tour, il percorso audioguidato che svela la ricchezza della biodiversità urbana, oppure potete partecipare in gruppo alle passeggiate e attività invernali organizzate dall’Azienda Turistica, come Early Bird, il sabato mattina, per camminare assieme a un esperto di benessere, o i “bagni di ghiaccio” nel fiume, una sferzata di energia. Quando si è a Merano si va anche, piacevolmente, alla scoperta del gusto locale, espressione di una cucina di confine fra sapori alpini e mediterranei, oggi più che mai ispirata alla qualità e alla valorizzazione del territorio dove tanti produttori operano secondo le regole del biologico. Perché non provare una visita guidata gourmet, che abbina le bellezze del luogo alle degustazioni, anche di vini?



SULLA NEVE DI MERANO 2000 - Poi si alza lo sguardo, e lo si riempie con le montagne. Il comprensorio Merano 2000 (la cifra documenta l’altitudine della stazione a monte della funivia, raggiunta dopo sette panoramici minuti di viaggio) è un tuffo nel pianeta neve dedicato a sciatori e appassionati dello snowboard, escursionisti e famiglie, con tante proposte per i bambini. 40 km di piste sono il biglietto da visita per sciatori dai diversi gradi di difficoltà. Nell’Outdoor Kids Camp, principianti e piccoli affrontano le loro prime esperienze sugli sci. La pista di sci di fondo si immerge per 3 km in un suggestivo bosco di larici. E potrete addentrarvi nella natura nella sua versione notturna, con lo scialpinismo serale, in via eccezionale il giovedì e il venerdì fino alle ore 23. E ancora: una pista da slittino e di sci da fondo, il percorso da scialpinismo e numerosi sentieri per passeggiate a piedi o con le ciaspole, fra terrazze panoramiche. Se poi cercate un momento speciale e romantico, salite a bordo della Cabina VIP della cabinovia con champagne e stuzzichini.