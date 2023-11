Livigno: già aperti i primi impianti e la pista da fondo

La stagione inizierà ufficialmente il 2 dicembre con l’apertura di tutti gli altri impianti, dando il via ad un lungo periodo invernale in cui gli appassionati potranno divertirsi sui 115 km di piste del comprensorio sciistico e gli amanti della montagna godere degli straordinari paesaggi del piccolo Tibet.



Già aperti i primi impianti e la pista da fondo - Per celebrare le già ottime condizioni di neve, che ad oggi vedono quasi un metro di neve in quota, il Carosello 3000 ha scelto di aprire con due settimane di anticipo rispetto a quanto programmato: dal 18 novembre, infatti, si può sciare sulle piste Polvere, Baby e sulle piste servite dall’impianto Federia. Inoltre, da fine ottobre è stata aperta la pista da fondo, realizzata grazie alla tecnica dello snowfarming, un innovativo metodo di conservazione della neve che, attraverso l’utilizzo dei tappetini in lana di legno riutilizzabili e teli geotermici, protegge la neve raccolta durante il precedente inverno dalle temperature estive per limitarne la fusione, così da poterla riutilizzare in occasione della stagione invernale successiva. Aperta tutti i giorni, ospita tutte le mattine gli allenamenti degli atleti e le squadre nazionali, mentre dalle 12.00 è aperta a tutti gli appassionati della disciplina. Attualmente è lunga 3,4km, ma l’obiettivo è di raggiungere la sua piena lunghezza – quindi 35km – entro il 17 dicembre, data in cui si terrà uno dei primi appuntamenti agonistici della stagione invernale, ovvero la famosa gara di fondo in tecnica libera “La Sgambeda” che ogni anno vede gareggiare professionisti e amatori.



Per i non-sciatori - I non-sciatori che vogliono godersi la neve fresca, invece, possono scegliere di intraprendere la “Passeggiata in Montagna” partendo dall’arrivo della cabinovia Carosello 3000, adatta a tutti e perfetta per godersi una vista panoramica mentre si cammina sulla neve battuta. Altrimenti è possibile avventurarsi con le ciaspole sui quattro percorsi gestiti attualmente aperti, ovvero Valle delle Mine, Baitel da Plascianet, Plazec e Latteria: si tratta di sentieri battuti, realizzati a cura del team progetto freeride in aree limitrofe agli impianti di sci e monitorati costantemente, che permettono di ammirare da vicino la bellezza della natura del territorio, ancora più silenziosa grazie alla coltre di neve immacolata che ha avvolto il Piccolo Tibet.



115 km di piste e promozione per gli skipass - Il 2 dicembre si aprono ufficialmente gli impianti. Direttamente accessibili dal paese, gli oltre 115km di percorsi sono suddivisi in 74 piste ampie e soleggiate, con diversi livelli di difficoltà: il luogo ideale sia per le famiglie che desiderano passare qualche giorno di divertimento mentre i più piccoli scoprono tutti i segreti degli sport sulla neve, sia per professionisti e amatori che vogliono mettersi alla prova e trascorrere una giornata all’insegna dell’adrenalina.La promozione Skipass Free sarà attiva dal 2 al 22 dicembre, permettendo a tutti coloro che soggiornano in hotel o appartamenti convenzionati (per almeno 4 o 7 notti, fino ad un massimo di 14 notti) di ottenere lo skipass gratuitamente. Il pacchetto è acquistabile tramite prenotazione diretta alla struttura o sul sito livigno.eu. Per i ragazzi nati dal 1999 al 2007, c’è invece una novità: con la promozione YOUTH, infatti, si potrà comprare lo Skipass giornaliero ad un prezzo agevolato.



Il Villaggio di Natale - Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30, a partire dal 24 novembre porterà una magica atmosfera natalizia nel centro di Livigno, rendendolo un vero e proprio paese incantato fatto di piccole casette di legno decorate con luci colorate. Per tutto il periodo dell’Avvento qui ci si potrà lasciar avvolgere dai profumi sprigionati dai prodotti tipici locali - come caldarroste, cioccolata calda, dolci e vin brulè - mentre si scoprono le creazioni uniche degli artigiani livignaschi.



