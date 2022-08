Avventure, tuffi, passeggiate: vacanze in famiglia a Livigno

Il Piccolo Tibet -

vacanza famigliare,

Check&Go -

In bici -

Un tuffo ad Aquagranda -

Avventure per tutti -

Natura e tradizioni -

il soprannome di Livigno - è da sempre riconosciuto come un’eccellenza alpina per le esperienze outdoor, la meta perfetta per le famiglie che desiderano godersi la montagna in estate, trascorrendo il soggiorno in un contesto sicuro e a misura di bambino.In un’ottica diLivigno offre la possibilità̀ di prenotare in strutture “Family”, in cui sono disponibili servizi pensati per vivere al meglio le proprie vacanze. Livigno si conferma quindi una destinazione “family friendly”, con diverse attività pensate per trasformare ogni soggiorno in un’entusiasmante avventura familiare alla scoperta della valle e delle sue tradizioni. Tra novità̀ e must have, ecco 5 attività̀ da non perdere per trascorrere del “quality time” in famiglia e rendere unico il soggiorno nello scrigno della Valtellina.Per chi vuole immergersi completamente nella natura ed entrare in sintonia con l’ambiente, Livigno propone un ricco programma di passeggiate adatte a tutti, permettendo di guadagnare quota grazie agli impianti di risalita. Insieme alle guide alpine sarà̀ possibile scoprire i tesori delle valli circostanti - tra cui la Cascata della Val Nera, Val Saliente, Val Federia, Val Alpisella e Val Tort - apprezzando profumi e colori, flora e fauna caratteristiche e, soprattutto, la vista una volta arrivati in cima. Non mancherà̀ inoltre la possibilità̀ di gustare i piatti tipici grazie ai diversi ristori presenti sui percorsi. Inoltre, per godere appieno della tranquillità̀ della montagna, Livigno ha messo a disposizione Check&Go, un modo semplice e veloce per scegliere il sentiero migliore per la propria escursione ancora prima della partenza. All’ingresso dei sentieri infatti sono posizionati dei pannelli con QRCode: inquadrandolo, verrà̀ effettuato il check-in e sarà̀ possibile verificare l’affluenza sui diversi percorsi.Il Piccolo Tibet è caratterizzato da una fitta rete di strade e sentieri da scoprire sulle due ruote! Istruttori e guide qualificate saranno a disposizione di grandi e piccini presso il Bike Skill Center per dare consigli sui migliori percorsi da vivere in autonomia, sulle migliori escursioni programmate ma anche per fornire trucchi ai più piccoli sull’uso della bicicletta. Tutti i mountain biker possono avventurarsi tra i 14 sentieri del Bike Park Mottolino, suddivisi in base a tre livelli di difficoltà, ma anche scegliere di partecipare ad una delle escursioni guidate in MTB, adatte a tutti, che permettono di raggiungere alcuni dei punti più panoramici di Livigno. Per chi invece preferisce vivere una tranquilla escursione nella natura, la soluzione perfetta è la pista ciclabile, lunga circa 17km che si sviluppa lungo tutta la valle di Livigno.Aquagranda è un luogo di puro divertimento per ogni età! Offre la possibilità ai bambini di divertirsi - insieme a mamma e papà - tra scivoli, getti d’acqua, idromassaggi e una piscina baby. I genitori possono scegliere di vivere un momento di svago con i propri figli, oppure di godersi un po’ di relax da soli richiedendo il servizio baby sitter disponibile in loco. Grazie al collegamento con il Bar&Bistrot sarà̀ possibile gustare piatti healthy per un pranzo a bordo piscina o uno sfizioso aperitivo.Il Piccolo Tibet offre diverse opzioni per trascorrere una giornata all’insegna dell’avventura: il Larix Park è un parco avventura con 8 percorsi sospesi, un susseguirsi di funi, carrucole e liane che permettono a bambini e adulti di esplorare e giocare a contatto con la natura; la Kids Adventure Area, situata all’esterno del rifugio Carosello 3000, è perfetta per far divertire e stimolare le abilità motorie dei bambini con giochi di equilibrio, bouldering e percorsi avventurosi, oltre ad un’area dedicata alle mini-bike e un’area cantiere - in formato mini-size - con trattori e trucioli. Per coloro che sono alla ricerca di adrenalina pura, c’è Avventurando: un percorso nella Val delle Mine, attraversando fiumi, canyon alpini, sentieri... Una vera e propria avventura circondati dalla natura incontaminata, da vivere con tutta la famiglia e accompagnati da una guida alpina qualificata.Gli amanti della natura non potranno rinunciare ad una delle esperienze speciali proposte da Livigno, immersi nelle tradizioni e nella storia. La Giornata del Contadino è la scelta perfetta per vivere in prima persona la quotidianità̀ di una tipica malga: l’attività̀ inizia con la mungitura di mucche e capre alle 17, a cui segue la cena e il pernottamento in loco; la mattina successiva, dopo la sveglia all’alba, si porteranno gli animali al pascolo, rientrando a valle in tarda mattinata. Grazie alla visita all’antica malga Vago, invece, i bambini potranno entrare direttamente in contatto con gli animali andando a visitare la stalla dei vitellini, dando loro da bere e prendendosene cura. Tutte le malghe presenti sul territorio offrono la possibilità̀ di assaporare una cena tradizionale realizzata con ingredienti genuini e a km0, ma anche di assistere alla mungitura e alla lavorazione del latte, scoprendo quindi tutti i passaggi del processo. A fine serata, il rientro in hotel sarà̀ magico: una passeggiata sotto le stelle e al chiaro di luna, un momento di pace e tranquillità̀ inimitabile.Per maggiori informazioni: www.livigno.eu