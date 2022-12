Dieci motivi per godersi l'inverno a Bressanone

È il periodo ideale per vivere in maniera slow l’antica città vescovile altoatesina e i suoi incantevoli dintorni

Per gli appassionati di fotografia - Il paesaggio invernale offre un paesaggio unico e indimenticabile, che ricorda i quadri di Bruegel. Un albero, una staccionata, una baita, un orto o una stradina diventano incantati, isolati dall'ambiente circostante e ideali per chiama la fotografia.

Scoprire il centro storico - Bressanone ha molto da offrire con la sua cultura e la sua storia. Sulle tracce degli affreschi medievali troverete anche una creatura mitica mai vista, un cavallo con la proboscide di elefante con sul dorso una torre da battaglia in legno con cavalieri di ferro. Le magnifiche mura storiche si mescolano alle nuove opere architettoniche. Il Duomo con il chiostro, la nuova e moderna biblioteca civica, l'Hofburg, che da quest'anno apre le sue porte anche in inverno, la Vertikale e altri tesori della città vescovile possono essere facilmente esplorati da soli. In alternativa, guide esperte vi mostreranno gli angoli più belli di Bressanone in un classico tour del centro storico o in un tour storico teatrale.

Sciare - La Plose, a soli 7 km dalla città di Bressanone, è considerata uno dei comprensori sciistici più soleggiati dell'Alto Adige e ha molto da offrire. Le ampie piste perfettamente battute e di tutti i livelli di difficoltà, per la maggior parte al di sopra del limite degli alberi, offrono una vera esperienza sciistica e una sensazione di spazio e libertà. La fantastica vista sulle Dolomiti dai pendii soleggiati della Plose rende una giornata di sci un'esperienza speciale. Il momento in cui finalmente ti trovi sulle piste, il sole che splende, la neve che luccica e scrocchia sotto gli sci, è semplicemente impagabile.

Anti stress - Con gli scarponi da trekking sui sentieri segnalati o con le racchette da neve quando la neve è profonda e fresca, i sentieri percorsi in estate possono essere riscoperti e assumere un'atmosfera magica grazie alla neve. I giovedì dal 5 gennaio al 16 marzo, la guida alpina Max Röck vi accompagna lungo gli splendidi paesaggi invernali di Bressanone. Prenotate la vostra escursione guidata con le ciaspole presso l'ufficio del turismo. In nessun altro periodo dell'anno il silenzio è più tangibile e grazie alla totale assenza di rumori ci si può concentrare completamente sulla neve scintillante, sulle cime bianche delle montagne e su sé stessi.

Godersi il sole - Aria frizzante, cielo azzurro intenso, luce meravigliosa: è l’inverno a Bressanone. Sui pendii soleggiati della Plose si scia sempre al sole, anche nelle brevi giornate di dicembre (solo la pista Trametsch è esposto a ovest). Su nessuna spiaggia al mondo è così rilassante come in una sedia a sdraio a 2000 metri di altitudine con i caldi raggi del sole sul viso.

Sfrecciare sulle piste - Con i suoi nove chilometri di pista e i 1400 metri di dislivello, la Trametsch in combinazione con la pista Plose è una delle piste più lunghe del Sudtirolo. Il punto di partenza è il rifugio Plose a 2.446 metri sul livello del mare e la prima parte è dominata dalle cime delle Odle, uno dei gruppi dolomitici più belli. Nella parte superiore la pista è ampia. Decisamente non per principianti: la pista Trametsch nel comprensorio sciistico della Plose ha una pendenza del 60 per cento nel punto più ripido.

Prelibatezze - L'inverno culinario in Alto Adige ha molto da offrire con le sue specialità, come la zuppa di vino o i canederli di cirmolo. I ristoranti, le locande di Bressanone e i rifugi in montagna sono aperti e vi aspettano con specialità altoatesine, ma soprattutto con molto calore. Tutti i venerdì dal 6 gennaio al 3 marzo il ristorante Plose La Finestra propone momenti di piacere culinari "Dine&Snow Plose" (di sera e anche fino alle 23, cabinovia gratuita). Anche alla malga Rossalm si possono vivere serate conviviali in tre date, ovvero il 6 gennaio, il 3 febbraio e il 3 marzo.

Shopping - Numerose le possibilità di shopping di prodotti regionali nel centro storico di Bressanone e nei dintorni: verdure fresche, vini autoctoni, insaccati pregiati, specialità casearie saporite. Passeggia per i vicoli accoglienti e dai un’occhiata alle vetrine dei negozi allestite con grande eleganza. Un’offerta completa per i buongustai e amanti della moda.

In slitta - La montagna di Bressanone offre una possibilità unica per slittare. L'escursione in slittino alla malga Rossalm e l'escursione invernale alla malga Ackerboden offrono un'ottima esperienza di slittino ed escursionistica. E qui, ci si potrà fermare per una pausa nei confortevoli rifugi, godendo di una vista magnifica. Ci sono possibilità di slittare anche altrove nei dintorni di Bressanone: a Varna c’è la pista naturale di Spelonca con 4,5 km di tracciato di media difficoltà.

Se il tempo è brutto? - L'Acquarena di Bressanone è un parco acquatico che ha stabilito nuovi record in Alto Adige: la zona delle piscine coperte comprende vasche con giochi e vortice, uno scivolo a spirale, docce massaggianti, lettini idromassaggio, la vasca per i bambini con grotte riscaldate e scivolo, la vasca sportiva, la vasca con acqua salina, idromassaggio, cabina a raggi infrarossi, angolo per il picnic e sala relax. Una grande area è riservata al reparto benessere, con saune finlandesi esterne e interne, bagno turco, bio sauna al pino cembro, sauna alle erbe e salinarium. Gli appassionati di arrampicata possono godere di 224 vie e 210 percorsi boulder nella Vertikale, la palestra di roccia ipermoderna, dove l'élite internazionale dell'arrampicata tornerà a giugno per la World Boulder Cup.

