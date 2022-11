Tornano in Alto Adige i magici Mercatini Originali di Natale

Appuntamenti imperdibili che tornano ad animare piazze e vie con la tipica atmosfera degli stand storici e nuovi, con personaggi particolari e tante storie da raccontare.



Bolzano tra angeli e vin brulè - A Bolzano, in Piazza Walther, torna l’appuntamento con il Mercatino di Natale più storico d’Italia: la prima edizione risale, infatti, al 1991. Qui il profumo di cannella e vin brûlé non è cambiato e nemmeno i protagonisti di alcuni stand, che raccontano una storia ormai trentennale. Come Ivan Marinelli, presente fin dalla prima edizione con il suo stand di piatti tradizionali e le sue famose zuppe. O Nino Menegotto, che con i suoi gnomi, fate e personaggi del mondo delle favole incanta turisti e altoatesini nel momento più magico dell’anno, in cui i sogni diventano realtà. E ancora, nuove ed innovative idee come quella di Johannes Stauder e Florian Santifaller di Silvador Shop, che realizzano box e profumatori per ambienti dagli scarti del legno di cirmolo, perfetti per arredare la casa con un tocco altoatesino in più e regalarsi momenti di pace e relax grazie ai sentori tipici della Val Sarentino. Da non perdere: "Angelus Loci", il suggestivo percorso tematico per le vie della città realizzato da quattro artisti altoatesini.



Natale magico a Merano - La bellezza del Natale arriva anche al mercatino di Natale di Merano, dove sarà possibile toccare con mano la tradizione e lasciarsi stupire dal clima di festa avvolgente che scalda il cuore e fa tornare, per un attimo, bambini. Qui, a fare da testimone di una tradizione trentennale, è Roman Perfler, gestore di castelli da più di 40 anni e scrittore, che da sempre anima i mercatini natalizi con storie sul suo amato Medioevo: ai visitatori propone i panini con arrosto affumicato più buoni dell’Alto Adige. La coda è d’obbligo, ma ne vale la pena. Da non perdere: il villaggio tradizionale altoatesino, in piazza della Rena, che per questa edizione vanta un progetto tutto nuovo: un’accogliente malga di montagna "Almhütte" di ben 100mq, decorata secondo il gusto natalizio altoatesino, dove si potranno provare le migliori specialità culinarie locali e dove grandi e bambini potranno seguire diversi laboratori tematici.



Le luci di Bressanone - Il magico tema della luce di Natale illumina Bressanone, che da oltre 30 anni ospita il suo mercatino originale nella suggestiva Piazza del Duomo. Qui sorgono le casette in legno dove è possibile acquistare tipicità altoatesine: dalle candele profumate alle calzature in feltro, fino ai prodotti in legno. Non solo stand. Anche a Bressanone, il mercatino porta con sé le storie degli artigiani locali: come Toni Schatzer, storico organizzatore ancora oggi presente con il suo banchetto in cui vende cuscini di pino cembro, con proprietà calmanti e balsamiche, loden, lana grezza e cappelli di feltro e lana. I più golosi, invece, scambieranno due chiacchiere con Klemens Tscholl della pasticceria Klemens che, ora come allora, porta le sue prelibatezze fatte con ingredienti di primissima qualità. Infine, tappa obbligata da Martin Rastner che, presso il suo stand Knöspele, propone distillati dai gusti insoliti, vin brûlé e gin brûlé. Da non perdere: il Light Musical Liora presso il cortile del Palazzo Vescovile, le esibizioni e gli spettacoli musicali in piazza del Duomo e i baking show.



Le campane di Vipiteno - Se il Natale fosse un colore, sarebbe rosso. Se fosse un gesto, sarebbe un abbraccio. E se fosse un suono, sarebbe sicuramente quello delle campane. Soprattutto a Vipiteno, dove quest’anno la magia delle Campane di Natale pervaderà tutto il centro grazie al carillon di 25 campane installato sulla Torre delle Dodici, il simbolo della città. E tra un concerto e l’altro, con le campane in sottofondo, sarà ancora più piacevole conversare con i protagonisti dei mercatini di Vipiteno. Come allo stand Rasler Hof, dove Meinrad vende prodotti a base di pino mugo e racconta come si è concretizzato il suo sogno di produrre olio e distillarlo con amore, abilità e una lunga esperienza di famiglia, che risale al 1912. Non sono solo gli stand storici i protagonisti, tra le strade di Vipiteno ci sono anche i ragazzi di St.Herzl Craft, che portano al mercatino la tradizione della birra altoatesina, che trova qui il suo centro principale. Da non perdere: il concerto delle campane, tutti i sabati alle 17 e le domeniche alle 12.



Il profumo di Brunico - A partire dal 25 novembre, i suggestivi mercatini di Natale torneranno anche a Brunico. Passeggiando per le vie, sarà possibile perdersi tra le luci e i profumi di Natale che aleggiano tra le casette in legno.In una di queste si potrà conoscere la famiglia Niederkofler che da più di 100 anni porta avanti l’azienda Bergila producendo oli essenziali e prodotti naturali bio e che da sempre è presente al mercatino di Brunico. Pino cembro, ginepro, abete bianco, pino mugo: qual è il migliore? Basterà chiedere a Franz e Brigitte, che saranno felici di guidare i visitatori nella scelta del prodotto perfetto.I più affamati, invece, si recheranno da Helmut Fuchs, il mago delle patate al forno che da oltre 10 anni allieta le pause con le famose patate pusteresi, in uno stand che è davvero un punto di ritrovo per tutti, locali e turisti. Da non perdere: il profumo di Natale “ufficiale” del Mercatino di Brunico, creato insieme a Bergila e la famiglia Niederkofler.



