Stagione sciistica: il lungo inverno bianco di Cortina

Prevendita skipass e sconti - Quella che si apre a Cortina d’Ampezzo è una stagione piena di eventi sportivi di alto livello che abbracceranno molte delle discipline invernali, dallo snowboard, al curling, dallo sci alpino allo sci alpinismo. Per chi desidera godere delle piste senza limiti con uno skipass stagionale (sia Dolomiti Superski sia quello dedicato al comprensorio di Cortina), la prevendita durerà fino al 24 dicembre. A disposizione anche il pacchetto Superdays, un pacchetto composto da 8 giornate combinabili a scelta (i giorni possono essere anche non consecutivi), valido in tutta la destinazione Dolomiti Superski e per l’intera stagione invernale. Acquistando uno skipass giornaliero o plurigiornaliero tramite la My Dolomiti Card almeno due giorni prima dell’inizio della validità, si ha diritto a uno sconto del 5%. Acquistando il biglietto sul sito del Dolomiti Superski, lo si può ritirare presso le ticket box (situate fuori dall’Ufficio Skipass, presso gli impianti Faloria e di Rio Gere). Per ottenere il proprio skipass in autonomia e velocità sono disponibili anche le casse automatiche (presso stazione di partenza della Tofana, Cortina Skyline a Son dei Prade, Lagazuoi) e le ticket zone (presso Olympia delle Tofane, 5 Torri, Socrepes). Infine è possibile acquistare il biglietto presso le casse fisiche degli impianti e l'Ufficio Skipass in via Marconi 15.



Un ricco calendario di appuntamenti - Ormai giunto alla sua tredicesima edizione, torna il Cortina Fashion Weekend, l’evento che dà ufficialmente al via la stagione invernale di Cortina. Durante il ponte dell’Immacolata, da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, l’evento mette la moda sotto i riflettori e la celebra nel cuore di Cortina d’Ampezzo tra inaugurazioni, musica, design, arte e naturalmente sci. Torna sabato 16 dicembre la Coppa del Mondo di Snowboard, un'occasione unica per vedere i più bravi campioni internazionali di questo sport sfidarsi nello Slalom Gigante Parallelo sulla pista Tondi del Faloria. E dopo il successo degli scorsi anni, a marzo il bis: sarà proprio Cortina ad ospitare la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard Cross, l'8 e il 9 marzo 2024 sulla pista San Zan di Socrepes.



Cortina Ski Test e altri eventi - Prima di ospitare le gare mondiali di Sci Alpino, il mitico Schuss delle Tofane farà da cornice alla seconda edizione di Cortina Ski Test, il 16 e 17 dicembre: due giorni in cui – all’interno del village allestito ai piedi della pista – sarà possibile testare tutte le ultime novità in materia di sci. Confermato anche il classico appuntamento con la tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile dal 24 al 28 gennaio che quest'anno prevede due gare di discesa libera e un superG, sulla pista Olympia delle Tofane. Seguiranno le gare di Coppa del Mondo di Sci Paralimpico, dal 30 gennaio al 2 febbraio. Nel lungo inverno di Cortina non mancheranno come sempre gli eventi culturali, musicali e gastronomici. Si tornerà a ballare nei tanti après ski: dalla terrazza del Rifugio Faloria, allo Chalet Tofane alla Baita Sun Bar di San Vito, ma anche a gustare piatti della tradizione nelle ormai iconiche cene al chiaro di luna nei rifugi Scoiattoli e Averau.



Per maggiori informazioni: www.skipasscortina.com