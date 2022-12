Sci, stile e cultura: i primati di Cortina d'Ampezzo

Da tempo ospita i più importanti eventi sportivi invernali e - come noto - ospiterà le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a settant’anni dai Giochi del 1956 che l’hanno resa famosa in tutto il mondo.

Con il suo pittoresco centro storico e i meravigliosi panorami, il glam che la contraddistingue e l’atmosfera cosmopolita, Cortina è la destinazione perfetta sia per gli amanti dello sport e della vita all’aria aperta, ma anche per chi cerca una vacanza di relax e cultura.

La Regina dell'outdoor - Cortina è la Regina della stagione invernale, per la sua ineguagliabile bellezza naturale e l’offerta di esperienze uniche proposte. Lo sport è da sempre nel suo DNA e gli sport invernali e le attività all'aria aperta che offre sono al top, nella cornice ineguagliabile della Valle d'Ampezzo, la più ampia delle Dolomiti, con vista a 360° sulle cime del Patrimonio UNESCO. Gli appassionati di sci alpino vi trovano 120 km di piste di vari livelli di difficoltà (38 piste blu per principianti, 13 piste nere e 32 rosse per sciatori esperti) e 3 ski tour, itinerari spettacolari per scoprire Cortina sugli sci. I fondisti hanno a disposizione 70 km di piste in 2 aree, Fiames Nordic Center e il Passo Tre Croci, immerso nel Parco Naturale della Valle d'Ampezzo. E poi ci si può cimentare con una fat bike, oppure praticare sci alpinismo, snow wing, sleddog, fare ciaspolate con rievocazione storica nel Museo all'aperto della Grande Guerra, arrampicarsi su una via ferrata invernale o su ghiaccio. Per scoprire da una visuale inedita le grandi bellezze che Cortina ha da offrire, si può partecipare a un ed eli tour. E per una pausa pranzo golosa o un après ski con bombardino, è d’obbligo una sosta in uno dei 40 rifugi e ristoranti sulle piste, che soddisfano le esigenze di tutti.

La Regina dello stile - Cortina d'Ampezzo è da sempre sinonimo di stile, ed offre molto da fare per chi vuole vivere la montagna in modo diverso, fra gallerie d’arte, eventi culturali, appuntamenti mondani. Con il suo vivace centro cittadino, gli oltre 300 negozi, dalle piccole attività locali alle grandi firme sia nel famoso Corso Italia che nelle belle vie limitrofe, è sempre stata all'avanguardia nelle tendenze e nella moda. Oggi ancora di più La Regina delle Dolomiti, sia passeggiando per il centro storico del paese, sia facendo shopping nei tanti negozi che sono coinvolti dai numerosi eventi di moda.

La Regina del benessere - SPA, professionisti della bellezza, benessere in quota: Cortina offre tanti modi per prendersi cura di sé, immergersi in un mondo di silenzio, assaporare il fascino e la magia della natura, per un'esperienza olistica lontano dalla concitazione della città. Molti hotel dispongono di Spa, la maggior parte delle quali sono aperte anche gli esterni. E per un'esperienza inconsueta, che unisce relax e panorami mozzafiato in mezzo alla natura, ci sono saune e vasche idromassaggio in quota, circondate dalle cime più belle delle Dolomiti.

La Regina della cultura - Cortina è anche luogo di cultura, con la sua eccellente offerta di Musei e mostre, gallerie d'arte e eventi culturali. Fra gli altri, il Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi, fra le collezioni d'arte moderna più preziose d'Italia, il Museo Etnografico, che racconta la storia e le tradizioni di Cortina, e il Museo Paleontologico Rinaldo Zardini, che racconta la formazione delle Dolomiti con una collezione di fossili locali.

Per maggiori informazioni: www.cortina.dolomiti.org