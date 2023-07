Cortina in luglio, splendidi appuntamenti in quota

Gli impianti di risalita di Cortina Skiworld sono la porta d’accesso alle più belle cime dolomitiche e ai tanti eventi musicali, artistici, culturali e gourmet che animano l’estate ampezzana. Ecco tutti gli appuntamenti in quota del prossimo mese impianto per impianto.



Tofana, yoga in quota - Tutti i venerdì dal 7 luglio al 25 agosto, dalle 9 alle 11, sulla terrazza panoramica di Capanna Ra Valles il benessere parte col piede giusto fin dal mattino. A quota 2.475 metri il sole dà il via al nuovo giorno e ai suoi spettatori per iniziare la giornata con quell’energia speciale che sprigionano le Dolomiti illuminate dall’alba. Al termine della lezione ci sarà la possibilità di deliziarsi con uno spuntino naturale e genuino nella meravigliosa terrazza panoramica di Ra Valles che si affaccia sulla conca ampezzana.



Tofana, alla scoperta del sole - Ogni mercoledì dal 19 luglio al 30 agosto, dalle 10.30 alle 13, l’Osservatorio Astronomico “Helmut Ullrich” a Col Drusciè apre le sue porte, anche di giorno, per permettere a tutti i visitatori di Tofana – Freccia nel Cielo di osservare il Sole al telescopio e conoscere così le caratteristiche della nostra stella. L’Osservatorio è aperto solo nelle giornate di cielo sereno.



Tofana, tramonto ad alta quota - Osservare il tramonto del sole con i suoi colori in sottofondo una musica dolce che avvolge il silenzio del calar della sera. E quando si fa buio e anche la musica tace, è l’ora della degustazione dei vini accompagnati da prelibati finger food. Solo chi ha la fortuna di ammirare i tramonti infuocati delle Dolomiti può comprendere per quale motivo siano diventate celebri in tutto il mondo. Il modo migliore per apprezzarne la straordinaria bellezza è salire alla sera in funivia fino a Cima alla Tofana a 3.244 metri. Gli appuntamenti sono per il 22 e 26 luglio.



Lagazuoi, Delicious Slow Trekking - Nella notte tra sabato 29 luglio e la giornata di domenica 30 luglio l’area Cortina Delicious tra i passi Giau e Falzarego si anima nella ormai iconica 24 ore assieme alle Guide Alpine di Cortina. Una notte di cammino sotto il cielo stellato nel bosco, sui sentieri delle Dolomiti e nei rifugi dell’area Delicious, un trekking lento che vuole essere un percorso di conoscenza interiore, un momento di contemplazione del creato e di riflessione che durerà dal tramonto all’alba del giorno successivo e proseguirà poi nella giornata fino alla sera per compiere un vero e proprio viaggio a piedi tra le montagne più belle.



Lagazuoi, toccare la storia con mano - Ogni giorno per tutta la stagione estiva è possibile visitare il Museo all'aperto della Grande Guerra del Lagazuoi con un rievocatore storico. A oltre cent'anni dalla fine delle Prima Guerra Mondiale, infatti, rievocatori storici in divisa III Reggimento dei Tiroler Kaiserjäger perfettamente equipaggiati illustrano i fatti della Grande Guerra sul monte Lagazuoi, area di aspri combattimenti fra l'esercito italiano e quello austro-ungarico per dare una dimensione tangibile alla storia. Il servizio, a offerta libera, è attivo tutti i giorni fino al 10 settembre.



Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards – Fino a marzo 2024 sono esposti al Lagazuoi Expo Dolomiti i vincitori della quarta edizione del Lagazuoi WIMA, il progetto curatoriale originale del polo espositivo Lagazuoi EXPO Dolomiti.



5 Torri - Torna uno degli eventi più attesi della Cortina Delicious: i concerti sulla terrazza panoramica del rifugio Scoiattoli. Il 22 luglio è la volta dei Blood Brothers che si esibiranno nel Bruce Springsteen Show, con l’energia, la forza e la tenacia di uno dei più grandi live performer del rock. (L’inizio del concerto gratuito è previsto a partire dalle ore 20.00. In questa occasione la seggiovia delle 5 Torri sarà in funzione dalle 17.30 alle 23.30. Il concerto di montagna e spiedo al rifugio Averau è poi un appuntamento imperdibile per i buongustai e amanti dei cori di montagna. Il programma prevede un pranzo a base di maialino allo spiedo cucinato lentamente sulle braci di legno d’abete per tutta la notte, mentre dalle 14 va in scena il tradizionale concerto estivo.



Faloria - Il Faloria si trasforma in un attico con vista: la funivia consegna il visitatore a 2.123 metri di quota per una full immersion delle meraviglie, che permette di abbracciare a 360° una bella fetta di Monti Pallidi, dal Monte Pelmo, alle Tre Cime di Lavaredo con le Tofane al centro. Il Faloria e il Cristallo sono il regno di meravigliose escursioni, pedalate, camminate lungo ampi sentieri circolari lungo i crinali, avventure in più impegnative escursioni, o gustose pause al Rifugio Faloria, rinomato specialmente per la sua carne alla griglia.



Auronzo - Vacanze all’insegna del divertimento, ideali per i più piccoli, anche ad Auronzo. Tra divertimento e relax, sono tante le attività per grandi e piccini, dal percorso con il Fun Bob al Tre Cime Adventure Park, con i suoi sei percorsi adatti a tutte le età.



Lift Pass Estivi - Il Cortina Vertical Pass è il biglietto da 1, 3, 5, o 7 giorni da usare per tutta l'estate fino ad esaurimento dei giorni acquistati. Questo assicura una grande flessibilità e la possibilità di scegliere la propria avventura giornaliera in libertà, a piedi per oltre 400 km di sentieri, di corsa lungo i tanti trail, oppure a mani nude sulle crode, lungo le ferrate e nelle tante palestre di arrampicata open air. Con il Cortina Bike Pass, invece, si può salire sugli impianti con la bici e poi scendere lungo tracciati adrenalinici. È inoltre disponibile un Pass stagionale valido fino a fine stagione estiva 2023 e un pass dedicato al Cortina Bike Park Dolomiti.



