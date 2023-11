Carinzia: sci, terme ed esperienze straordinarie sulla neve

La Carinzia è celebre come luogo in cui ritrovare la pace e ricaricare le batterie: in pochi altri posti le vacanze invernali sono così magiche, rilassanti e allo stesso tempo intense, tutto porta immensa gioia e soddisfazione. Gli amanti degli sport bianchi trovano quello che cercano: 23 zone sciistiche, ognuna con una sua peculiarità e tutte comprese in una sola tessera, il TopSkiPass. Inoltre, vi sono diversi skipass locali con una vasta offerta supplementare. Oltre 800 chilometri di piste per tutti, ben innevate e preparate, larghe e sicure, in mezzo a vette possenti di 3000 metri, su dolci cime arrotondate o colline perfette per bambini e principianti.



Leggi Anche In vacanza tra i castelli della Carinzia

In pista con il maggiordomo - In diverse zone sciistiche si trovano anche impegnative piste a cunette e halfpipe, oltre a pendii incontaminati per freerider e amanti della neve fresca, spassosissimi snow park per bambini, bob su rotaia e piste per slittini. Un altro punto di forza della Carinzia è l’assistenza sulle piste da sci: servizio navetta dal parcheggio agli impianti di risalita (Katschberg, Alpe Gerlitzen, Nassfeld/Pramollo), servizio carrozza dall’hotel al corso di sci per bambini (Katschberg), manutenzione sci sulle piste (Nassfeld/Pramollo), app dei posti auto e informazioni on-line sull’occupazione dei parcheggi (Alpe Gerlitzen, Turracher Höhe).Ci sono anche i “maggiordomi delle piste”, che ogni giorno offrono fazzoletti di carta, crema solare, dolciumi e bibite (Turrach e Nassfeld/Pramollo) e la possibilità di caricare già da casa propria le keycard per quasi tutte le zone sciistiche carinziane. Diverse località propongono escursioni con le ciaspole nelle notti di luna piena (ad esempio sul monte Dobratsch) o divertenti discese notturne in slittino (per esempio al Katschberg, sulla Turrach e a Bad Kleinkirchheim).



Trekking di sci alpinismo - Per gli amanti di questa disciplina, la Carinzia offre oltre 160 itinerari controllati. Tra essi, una vera particolarità: il Nockberge-Trail, un trekking che collega 5 zone sciistiche (Katschberg, Innerkrems, Turrach, Falkert e Bad Kleinkirchheim/St. Oswald). Suddiviso in quattro tappe giornaliere, l’itinerario è adatto a sciatori preparati e ben allenati. Ogni tappa prevede fino a sei ore di marcia, ma lungo l’itinerario sono presenti impianti di risalita che consentono di risparmiare diversi metri di dislivello per tappa. Un’altra particolarità è che lungo il Nockberge-Trail non si dorme nelle camerate dei rifugi, ma in lussuosi hotel (wellness), gustando l’eccellente gastronomia carinziana.



Momenti magici - “Momenti magici” nella natura della Carinzia sono le escursioni da una o mezza giornata alla scoperta della fauna e della flora da proteggere, tra monti e laghi, attraverso luoghi incontaminati, spesso di mistica bellezza. Accompagnati da una guida esperta e professionale, per alcune ore i partecipanti si immergono nel mondo sorprendente e autentico della natura. La scelta spazia dalle escursioni con le ciaspole per avvistare gli stambecchi all’osservazione delle stelle nel parco naturale del lago Weissensee, dalle antiche tradizioni a escursioni al lume delle fiaccole.



Pattinare sui laghi - Le superfici di alcuni laghi della Carinzia in inverno si copre completamente di ghiaccio, trasformandole in meravigliose e levigate piste all’aperto, dove pattinatori di hockey su ghiaccio e appassionati di stock sport (birilli su ghiaccio) si divertono un mondo. È carinziano, infatti, il lago la cui superficie di ghiaccio naturale è la più grande d’Europa: il Weissensee. Qui si svolge ogni anno il “Tour alternativo delle 11 città olandesi”, una popolare gara di pattinaggio su ghiaccio di velocità, a cui partecipano oltre 5000 pattinatori dai Paesi Bassi.



Sport insoliti - In Carinzia è possibile fare due esperienze insolite sul ghiaccio, come le immersioni nel lago ghiacciato Weissensee e le arrampicate su cascate ghiacciate, per esempio a Nassfeld/Pramollo o a Heiligenblut nel Parco Nazionale Alti Tauri. A Nassfeld/Pramollo si trova un centro dedicato agli “sport invernali insoliti”. Qui si può provare a piacimento la snowbike (una bicicletta con piccoli sci al posto delle due ruote), l’hammerhead (una sorta di slittino su cui si scende sdraiati con la testa davanti), lo snowtrike (una sorta di triciclo con gli sci per ricreare l’esperienza di discesa in mountain bike sulla neve) o il minibob. Lo sport della snowbike si può praticare anche a Bad Kleinkirchheim, sul lago Weissensee o al Dreiländereck. Attività senza dubbio più tranquille sono i trekking con i lama, nella zona sciistica di Nassfeld/Pramollo, o una romantica gita in carrozza trainata da cavalli (Katschberg).



In slittino sotto le stelle - Scendere di notte in slittino ha un fascino tutto particolare. In Carinzia lo slittino notturno è uno sport irrinunciabile nelle notti invernali. Prima si cammina verso il punto di partenza, e dopo una sosta ristoratrice in qualche caratteristico rifugio, si scende a valle in slitta. Dalla più lunga pista da slittino illuminata della Carinzia, nella zona del Parco Nazionale degli Alti Tauri, al taxi trattore per il rifugio Unterwirthüttn a Bad Kleinkirchheim, fino al pratico noleggio di slittini a Innerkrems o Heiligenblut.



Terme e benessere - In Carinzia esistono moltissime strutture dove dedicarsi al puro benessere in inverno. Particolarmente generosa è l’offerta wellness di Bad Kleinkirchheim, famosa stazione sciistica di Coppa del mondo nel parco dei Nockberge. Qui gli amanti degli sport invernali in cerca di distensione trovano due diversi stabilimenti termali: i bagni Römerbad, che si trovano presso il traguardo della pista di Coppa del mondo, e le terme di St. Kathrein per le famiglie e la salute. Sul lago Millstätter See si trova invece la Kärnten Badehaus, una delle cosiddette “case dei bagni”, strutture oggi rinnovate, tipiche dell’inizio del 1900, generalmente con il telaio bianco e le ampie vetrate, che consentono di godere della meravigliosa vista del lago anche nella stagione fredda. Sul lago Wörthersee, esiste una tipica casa dei bagni carinziana, annessa all’hotel Werzer’s e da poco ne è sorta una anche sulla riva del lago Klopeiner See. A Villach, le Kärnten Therme sono fra i centri per le terme e il divertimento più moderni nell’Austria del sud, con scivoli acquatici, area sportiva, area bimbi e una grande offerta SPA. Inoltre, in Carinzia, sul lago Wörthersee o al passo Turracher Höhe, si trovano hotel wellness dove anche d’inverno gli ospiti possono fare la sauna e il bagno in piscine create delimitando parti di lago.



Per maggiori informazioni: www.carinzia.at