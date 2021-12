Bormio: una stagione sugli sci, proprio come una volta

A Bormio il Parco Nazionale dello Stelvio offre i magnifici paesaggi imbiancati di Santa Caterina Valfurva, gli emozionanti dislivelli di Bormio (da Bormio 3000 al paese, per 1800 metri di puro divertimento), le piste facili e soleggiate di Cima Piazzi-San Colombano (perfette per tutta la famiglia) e infine di chiudere la giornata con un tuffo nelle calde acque termali dei tre stabilimenti del territorio, ovvero Bormio Terme, QC Terme Bagni Nuovi e Bagni Vecchi.



Un unico skipass - In famiglia o in compagnia, la settimana bianca a Bormio è anche conveniente. I tre comprensori, Santa Caterina Valfurva, Bormio e Cima Piazzi-San Colombano, sono tutti inclusi nel Bormio Skipass, la tessera comprensoriale unica. Inoltre, per le famiglie è applicato il 10% di sconto a partire da 5 giorni consecutivi per nuclei familiari composti da minimo 3 persone - minimo un genitore e Junior (nati tra il 2006 ed il 2013) - a partire dal 5° skipass verrà riconosciuto uno sconto del 40 % sulla tariffa ridotta di listino. Se invece la famiglia ha un bambino nato dal 2014 in poi, si può optare per l’offerta Baby: il genitore acquista uno skipass (con validità dai 3 ai 21 giorni consecutivi) ed il bambino avrà uno skipass completamente gratuito dietro la presentazione di un documento anagrafico valido. Lo Skipass baby free è nominativo con foto. Le offerte non sono cumulabili tra loro, né con altre promozioni attive contemporaneamente e dall’offerta è escluso il periodo natalizio dal 25/12/2021 al 07/01/2022.



Sconti per gruppi - Ma non è finita qui, con lo Speciale Gruppi si può accedere a tariffe agevolate, con sconti dal 5% in su, a partire da gruppi di venti persone, anche in questo caso è escluso il periodo natalizio. Con lo Speciale Studenti, poi, lo sconto arriva addirittura al 15% presentando la tessera universitaria e un documento anagrafico valido (con foto), l’offerta è valida dal 8 gennaio al 1° aprile 2022 e riservata a studenti nati nel 1995 ed anni successivi.



Sci alpinismo - Bormio ospiterà le gare di sci alpinismo, la nuova disciplina olimpica che farà il suo debutto proprio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Alla leggendaria pista Stelvio erano già assegnate tutte le gare di sci alpino maschile (sia le discipline veloci che quelle tecniche) adesso sono confermate anche quelle di sci alpinismo. Lo sci alpinismo è uno sport dalle antiche tradizioni, ma oggi molto attuale ed in voga tra gli sciatori amanti del fascino della montagna. Il comprensorio di Bormio ha una predisposizione naturale, unica al mondo, per questa disciplina. Le sue vallate, infatti, vantano decine di montagne quasi tutte raggiungibili con le pelli di foca, con dislivelli fino ai 2000 metri e ghiacciai che permettono lo sci alpinismo fino ad aprile. Il Parco Nazionale dello Stelvio è un vero paradiso per chi vuole cimentarsi con questo sport, si calcolano più di 350 itinerari tra le vallate di Bormio, Valfurva, Valdidentro, Valdisotto e Sondalo.



Ciaspole, fat bike, equitazione e sleddog - Non solo sci. Il paradiso bianco dell’Alta Valtellina offre un ventaglio di ulteriori attività en plein air nello scenario imbiancato del Parco Nazionale dello Stelvio: vere e proprie full immersion nella natura, dove il silenzio è rotto unicamente dallo scricchiolio della neve fresca sotto le ciaspole o gli scarponi lungo fantastici tracciati di escursionismo invernale, con la possibilità di essere accompagnati da guide alpine.Per gli appassionati dello sci di fondo, a Santa Caterina Valfurva, in un paesaggio da fiaba, c’è la “pista Valtellina”, teatro di competizioni internazionali e numerosi appuntamenti di Coppa del Mondo con tracciati agonistici, affiancati da diversi percorsi turistici.



In slitta con gli Husky - Centro Italiano Sleddog Husky Village (in località Arnoga di Valdidentro) che offre la possibilità di provare, insieme a un istruttore, l’emozione unica di essere musher (età minima per condurre la slitta, soli 13 anni, i bimbi accompagnati) guidando la slitta trainata da una muta di Alaskan Husky in fantastiche randonnées tra i boschi. Chi volesse invece avvicinarsi all’equitazione in versione invernale, addentrandosi in magnifiche passeggiate per ogni capacità, dai principianti ai più esperti, nelle selve innevate del Parco Nazionale dello Stelvio, potrà contare sull’attrezzato centro ippico di Bormio Wild Horse.



Il caldo relax delle terme - Bormio è famosa in tutto il mondo per le sue calde acque termali naturali (36°- 41°), conosciute fin dai tempi degli antichi romani. Tre stabilimenti - Bormio Terme, QC Terme Bagni Nuovi e QC Terme Bagni Vecchi - offrono oltre settanta differenti tipi di pratiche termali, comprese piscine interne ed esterne, con la possibilità di provare massaggi, fanghi, trattamenti estetici e terapie mediche.



Eventi - Bormio è un territorio ricco di storia, arte, cultura e tradizioni. Oltre a perdersi nel magico centro storico, dove chiese, palazzi e case medievali si mescolano alle architetture del XIV-XVI secolo, le tradizioni rimangono in vita con eventi ed iniziative antiche e nuove. Dopo quasi due anni di pausa, finalmente la montagna ritrova la magia dello stare insieme. Ecco alcune iniziative per la stagione invernale 2021-2022: Strade di Cioccolato: percorso itinerante di degustazione di cioccolate calde lungo le vie del centro di Sondalo, con animazione e mercatini di Natale. 11 dicembre, Sondalo. Mercatini di Natale di Bormio: Nella piazza di Combo il mercatino dedicato agli hobbisti. 8, 19, 24 dicembre 2021 e 7 gennaio 2022. Mercatini di Natale di S. Caterina: 7, 18, 29 dicembre 2021 e 5 gennaio 2022. Coppa delle Alpi 2022: gara invernale di regolarità per auto storiche con tappa a Bormio il 10 marzo. 9-12 marzo 2022.



Per maggiori informazioni: www.bormio.eu