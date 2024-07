Alto Adige, Val d’Ega: la montagna amica dell’estate

OBEREGGEN, IL PARADISO DEGLI SPORTIVI – Oltre al comprensorio del Latemar, gli sportivi trovano un polo di attività perfette per loro a Obereggen, l’area escursionistica e sciistica (nei mesi invernali) situata sul versante occidentale del Latemar. Anche in questo caso, se non si vuole fare troppa fatica, si sale con la seggiovia che porta a Oberholz, a 2096 metri di quota, dove si trova anche un bellissimo rifugio di design in cui assaporare ottima cucina di montagna in un ambiente speciale, oppure ci si gode il sole sulla bella terrazza panoramica. Da qui partono ben quindici differenti itinerari, e i sentieri tematici del Latemarium. I più allenati possono dirigersi al Pulpito del Latemar, altro punto di grande impatto panoramico (7 km per circa tre ore di cammino), con vista sul gruppo Pala, il ghiacciaio della Marmolada, il massiccio del Sella, il Sassolungo, il Catinaccio, le Alpi dell’Ötztal e l’Ortles. Per chi invece non se la sente di affrontare grandi fatiche c’è comunque una emozionante terrazza panoramica ad appena dieci minuti di cammino dalla stazione della seggiovia, con un panorama a 360 sul Latemar e sulla vallata, oppure il sentiero Avventura, pensato per i bambini, ma di grande interesse anche per gli adulti. Infine, chi ama il benessere assoluto, può precorrere il sentiero Mindful Latemar, il primo tracciato immersivo realizzato sulle Alpi e dedicato alla mindfulness. Il percorso ad anello si trova a Obereggen, sul monte Golfrion, a 1872 metri di altitudine e prevede 18 esercizi di mindfulness da eseguire in un luogo speciale, esempio di rinascita e resilienza dopo i danni subiti dalla tempesta Vaia nel novembre 2018.