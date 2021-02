Alto Adige, il totale relax di una vacanza nei "masi remoti"

La sensazione che si prova a soggiornare in uno dei masi remoti di Gallo Rosso è senza dubbio unica: il silenzio che avvolge il maso, interrotto solo da qualche muggito in lontananza, la quiete, la sensazione di assoluta libertà fanno parte delle emozioni che regala un soggiorno in uno di questi masi.



Relax assoluto - Una vacanza in un maso lontano da tutti è un’ottima occasione per recuperare le energie e la propria pace interiore, per godersi l’intimità di coppia o di famiglia e decidere quando, se e per quanto tempo recarsi in un centro abitato. La presenza della neve consente una serie di attività giocose e divertenti e i contadini, sempre discreti nell’approccio con i loro ospiti, saranno lieti di dare consigli sulle migliori passeggiate con le ciaspole o su qualsiasi attività si desideri fare, compresi i corsi di cucina che loro stessi in genere organizzano, di intaglio o di bricolage.



Saune e bagni di fieno - Dopo un’intensa giornata non c’è niente di meglio di una bella sauna con vista panoramica, magari con un rigenerante bagno di fieno a seguire e una fumante tisana alle erbe del maso dopo cena. Il corpo e anche la mente saranno così rilassati da favorire un sonno profondo e ristoratore che preparerà ad una nuova meravigliosa giornata, che sarà inaugurata da una abbondante colazione contadina.



I sapori della montagna - La maggior parte dei masi Gallo Rosso, infatti, offre ai propri ospiti il servizio di colazione: un cestino pieno di prodotti sani, freschi e genuini provenienti direttamente dal maso e lavorati dalla contadina stessa viene consegnato ogni mattina davanti alla porta dell’appartamento in cui si alloggia. Torte fatte in casa, latte, uova e pane freschi, yogurt, burro e formaggi preparati al maso, marmellate, sciroppi e succhi realizzati con la frutta coltivata dai contadini, speck e salumi di altissima qualità, miele per fortificare il fisico e le difese immunitarie.



I masi d'inverno - Uno dei masi remoti di Gallo Rosso è il Bio-Hof Unterschweig a St. Nikolaus in Val d’Ultimo, situato a 1700 metri d’altezza con una vista meravigliosa sulla valle e sulle montagne circostanti e una bottega al maso dove poter acquistare direttamente formaggi, speck, sale di erbe aromatiche, uova, confetture di frutta, pane, infusi, burro e yogurt, tutti prodotti del maso. Un altro è in Val di Casies, una delle valli secondarie più remote e meno frequentate dell’Alto Adige, dove ci sono infinite possibilità di vivere l’inverno sulla neve: lo Steineggerhof. Per chi è allettato dall’idea della sauna, a Verano c’è il Kuenhof, un maso a 4 fiori in cui ogni appartamento ha una sauna privata da utilizzare a proprio piacimento.