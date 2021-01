Val di Sole, meta ideale per il turismo astronomico

Chi vive in città ha quasi sempre dimenticato la bellezza del cielo stellato: l'inquinamento luminoso danneggia le aree urbane e le alte concentrazioni di polveri sottili rendono i cieli meno limpidi. Ma il turismo astronomico sta acquisendo nuovi appassionati giorno dopo giorno. E c'è da credere che, appena i divieti di spostamento causati dalla pandemia da Covid-19 verranno meno, le gite notturne per riveder le stelle saranno ancora più appetibili, soprattutto fra le località di montagna.



Il regno della Via Lattea - In Italia però c'è al momento un solo territorio che può vantare ben tre luoghi riconosciuti come perfetti “amici delle stelle”: è la Val di Sole. A stabilirlo è stata Astronomitaly, rete del turismo astronomico nata individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso e per offrire esperienze di osservazione delle stelle. L'ultimo a ottenere la certificazione di qualità è stato il Rifugio Albasini, sopra Dimaro, con il sostegno del Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze. Il terzo riconoscimento per la Val di Sole, dopo quelli, ottenuti negli anni scorsi, della Malga Del Doss e di Località Valpiana vicino al borgo medievale di Ossana.



L'Universo sopra di noi - Continui sopraluoghi, misurazioni e osservazioni hanno convinto gli esperti di Astronomitaly che hanno trovato in Val di Sole il luogo ideale per ricominciare a meravigliarsi dello spettacolo dell’Universo: il rifugio Albasini è collocato a 1860 metri di altezza in mezzo alla skiarea di Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio e davanti alle spettacolari Dolomiti di Brenta. Il confortevole rifugio si trova tra due parchi magnifici, il Parco nazionale dello Stelvio e il Parco naturale Adamello Brenta.



Vacanze ed ecologia - Le altre due aree che sono state riconosciute come ideali per l'osservazione astronomica: il Rifugio Malga del Doss e la località Valpiana. La prima un’antica Malga appena ristrutturata in cui soggiornare e risvegliarsi circondati da cime montuose ed un bosco fiabesco. La seconda una vasta area naturalistica dotata di parcheggio e barbecue e dove in estate è possibile bagnarsi nelle acque cristalline del torrente, magari dopo una bella passeggiata fra i sentieri naturalistici immersi nei boschi di Ossana, che, peraltro, sono da anni anche certificati PEFC per la loro gestione sostenibile.



