Alto Adige da scoprire in estate, con otto camminate

UN PERCORSO PER GRANDI E BAMBINI: IL SENTIERO URLESTEIG - Dedicato alle bellezze che la natura ha da offrire è il Sentiero Urlesteig, comodamente raggiungibile con la cabinovia di Reinswald. Diviso in sei tratti, ognuno con diversi dislivelli - dai 70 ai 560 metri - il sentiero permette a grandi e piccini di divertirsi esplorando a fondo la zona escursionistica di Reinswald a Sarentino, particolarmente affascinante durante la stagione estiva. Le attività da non perdere? Un giro nel labirinto di pino mugo o la possibilità di andare in zattera sulla superfice di un piccolo specchio d'acqua. Perfette per i bambini!



UN PERCORSO PER PICCOLI ASTRONAUTI: IL SENTIERO DEI PIANETI E IL SENTIERO DELLE STELLE - A Collepietra due sentieri tematici regalano invece a tutta la famiglia un viaggio incredibile nello spazio. Il Sentiero dei Pianeti, infatti, con i suoi 9,1 km di lunghezza, permette di addentrarsi nel sistema solare grazie alle installazioni presenti lungo il percorso, a partire dall’osservatorio astronomico di San Valentino in Campo. Il Sentiero delle Stelle invece, con una lunghezza di 12,2 km, mette in collegamento gli Astrovillaggi di San Valentino in Campo e Collepietra offrendo specialmente ai più piccoli la possibilità di apprendere i segreti del cielo stellato e dell’universo, anche grazie alla simpatica mascotte Luxi.



UN PERCORSO RELIGIOSO: DA LAIVES PER IL SANTUARIO DELLA MADONNA DI PIETRALBA - Un sentiero religioso e spirituale è quello che parte da Laives per raggiungere il santuario della Madonna di Pietralba. Un tour impegnativo che in circa 9,3 km consente di raggiungere - attraverso boschi, sentieri battuti e moderate salite - uno dei simboli religiosi dell’Alto Adige. La storia del santuario, infatti, ha inizio con l’apparizione della Vergine Maria al contadino Leonhard Weissensteiner. Il luogo religioso accoglie ogni anno numerosi visitatori e pellegrini che qui possono ammirare un meraviglioso altare barocco e splendidi affreschi nella volta e nella cappella laterale.



UN PERCORSO STORICO-CULTURALE: LA VIA ROMANICA DELLE ALPI - Per un’estate all’insegna della cultura e della storia più antica non può mancare la Via Romanica delle Alpi, un viaggio transfrontaliero che permette di ripercorrere le tappe del periodo romanico in Alto Adige. Lungo il percorso si incontrano antichi tesori come la chiesa di San Nicolò a Laces, che incanta per il suo campanile al di sopra del coro, la città di Glorenza con la sua cinta muraria medievale o, ancora, l’affascinante Castello di Castelbello, fortezza romanica di cui si parla già in un documento del 1238, tra i più belli di tutto il territorio altoatesino.



UN PERCORSO NATURALISTICO: IL GIRO AL LAGO DI SELVA DEI MOLINI - Un tour a contatto con la natura rurale è quello che gira intorno al lago di Selva dei Molini, immerso nell’omonima valle, assolutamente da visitare durante la stagione estiva con i suoi torrenti di montagna, specchi d’acqua e antichi mulini. Il percorso, di circa 0,7 km, permette di girare intorno al lago ed è adatto anche ai passeggini e alle persone con difficoltà motorie essendo totalmente pianeggiante e privo di barriere. Lungo la passeggiata è possibile fare una pausa presso le numerose aree di sosta con posti a sedere all’ombra.



Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info