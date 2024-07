Alta Badia: vacanze e sport nel cuore delle Dolomiti

IMPIANTI EFFICIENTI - Arrivare a 2000m senza fare fatica è facile, utilizzando gli impianti di risalita, aperti in Alta Badia fino al 6 ottobre 2024. Grazie a questo mezzo di trasporto si possono raggiungere comodamente i Parchi Movimënt e il Summer Park La Crusc, che offrono attività sportive e ricreative sia per i bambini che per gli adulti. Da qualche anno questo servizio è stato ulteriormente potenziato, grazie all’apertura estiva della cabinovia Borest, il mezzo perfetto per spostarsi tra Corvara e Colfosco senza l’utilizzo dell’automobile. Dalla stazione di Colfosco si può proseguire sempre con gli impianti di risalita in direzione Valle Stella Alpina, oppure raggiungere l’impianto di risalita Plans-Frara che porta al Passo Gardena. Le seggiovie La Fraina e Bamby sull’altopiano del Piz Sorega e del Piz La Ila collegano invece i paesi di La Villa e San Cassiano in tutta comodità. Sono in totale 19 gli impianti di risalita aperti durante l’estate 2024, usufruibili acquistando la tessera Alta Badia Summer Card. Grazie alla collaborazione con Moovit è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per muoversi in Alta Badia con gli impianti di risalita e i mezzi pubblici.