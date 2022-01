Vivere bene: i luoghi del mondo in cui è sempre primavera

Gli studi scientifici affermano che la temperatura perfetta, ideale per il benessere psicofisico umano, è di 23 gradi. Che meraviglia sarebbe vivere in un luogo in cui il termometro non si discosta mai troppo da lì, regalandoci una primavera perenne, senza soffrire né il freddo né il caldo! Posti di questo genere esistono: ne abbiamo scelti dieci, tra i più incantevoli del mondo , perché il benessere totale ricerca anche la bellezza .

ISOLE CANARIE, Spagna – Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro: sono le sette isole che compongono l’arcipelago. Politicamente appartengono alla Spagna, ma geograficamente si trovano al largo dell’Africa nord-occidentale, all’altezza del Marocco, nell’Oceano Atlantico, poco al di sopra del Tropico del Cancro. Il clima è mite tutto l’anno con una temperatura che varia tra i 24 e i 29 gradi di media: il sole splende quasi sempre, ma il clima è rinfrescato dagli alisei.

SAN DIEGO, California – Il clima favorevole è uno delle maggiori attrattive di questa città, nella quale si possono godere circa 300 giorni di sole all’anno. Nei mesi estivi il calore è mitigato dalle correnti settentrionali, mentre il tepore è assicurato dall’aria calda proveniente dal non lontano deserto: allo stesso tempo, le montagne che circondano la città proteggono la zona dalle perturbazioni, favorendo il bel tempo.

SEYCHELLES E MAURITIUS – Un arcipelago e una singola isola molto diverse tra loro, ma con in comune un clima dolce e gradevole tutto l’anno. Situate al largo della costa africana, in pieno Oceano Indiano, tra l’India e il Madagascar, distano tra loro circa tre ore di volo. Sono mete turistiche celebri e molto ambite: difficile decidere quale sia la più bella: l’unica accortezza sta nel sapere che i mesi di dicembre e gennaio sono decisamente piovosi. Il termometro oscilla tutto l’anno tra i 20 e i 30 gradi. Non resta che scegliere: noi non ci siamo riusciti, per cui le proponiamo entrambe.

MALAGA, Spagna - Siamo in Andalusia, la regione più a sud della Spagna. Il clima è molto secco: la scarsa umidità rende più sopportabili anche le temperature estive, decisamente elevate. Per fortuna il mare è a portata di mano e aiuta a sopportare gli ardori dell’estate: non per niente, il pomeriggio da queste parti è dedicato alla siesta, mentre la sera ci si scatena nel divertimento. Malaga ha uno splendido centro storico con belle zone pedonali per passeggiare e numerosi e animatissimi ristoranti e locali.

RIO DE JANEIRO. Brasile - Il clima a Rio de Janeiro è tropicale atlantico, con temperature medie annuali di 23 gradi. Il mese più fresco è luglio, in cui le minime oscillano intorno ai 17°C , mentre le massime sono intorno ai 24°C; il mese più caldo è gennaio, in cui la temperatura oscilla tra i 23 e i 29 gradi. I panorami della città e le sue molteplici bellezze sono mozzafiato e celebri in tutto il mondo.

SYDNEY, Australia – In un Paese che vive di estremi, Sydney rappresenta una felice eccezione: il clima non conosce gli eccessi di molte altre zone dell’Australia qui gli inverni non sono mai troppo freddi e le estati sono gradevoli. In riva al mare si possono praticare sport acquatici e molte attività sportive outdoor.

ANTIGUA, Caraibi – L’isola che si vanta di offrire ai visitatori una spiaggia diversa per ogni giorno dell’anno, ha un ottimo clima, con temperature costanti tra i 25 gradi di gennaio e febbraio, e i 28 dei mesi da giugno a settembre. Il pericolo più grande viene dagli uragani e dalle tempeste tropicali che si abbattono sui Caraibi soprattutto da agosto a ottobre.

O‘AHU, Hawaii – È la terza isola dell’arcipelago per dimensioni, con un clima dolce e stabile per tutto l’anno. Qui le temperature oscillano tra i 17 e i 29 gradi, tutti da godere sulle splendide spiagge e lungo i percorsi naturalistici e di trekking. Naturalmente, snorkeling e surf fanno la parte del leone.

MEDELLIN, Colombia – Ci troviamo sulla Cordigliera delle Ande, nella parte centrale della Valle d’Aburrá. Questa città, importante centro di industria tessile, è attraversata dal fiume Río Medellín, ed è stata definita la “città dell’eterna primavera” per la sua temperatura che oscilla tra i 18 e i 28 gradi. Da qualche anno a questa parte la città sta vivendo una fase di grande fioritura, trasformandosi un luogo sicuro dedito alla cultura e allo sport.

CAPE TOWN, Repubblica Sudafricana - Città del Capo è un punto magico della Terra, in cui l’Oceano Atlantico e l’Indiano mescolano le loro acque. Città del Capo ha un clima dolce anche nel pieno della stagione invernale, quando le minime raramente scendono sotto i 7-10 gradi mentre le massime estive sono intorno ai 26-28 gradi. Nella città coesistono antichi edifici in stile coloniale olandese e di epoca vittoriana, con moderni grattacieli e lussureggianti giardini botanici.