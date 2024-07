Viaggiare in treno: dieci itinerari tra i più belli del mondo

FLÅM, IL TRENO DEI FIORDI NORVEGESI - Se i fiordi norvegesi sono già di per sé meravigliosi, fare un viaggio in treno nei loro dintorni è una delle cose migliori da fare in Norvegia. Il treno Flåm parte dalla stazione di montagna di Myrdal e termina a Flåm, un breve viaggio di 20 chilometri che offre una corsa vertiginosa lungo il bellissimo Sognefjorden. Sapevate che si tratta del fiordo più lungo e più alto d’Europa? Per renderlo ancora più speciale, le carrozze sono dotate di enormi finestrini che offrono ai passeggeri una vista spettacolare sulle cime e sulle cascate della valle. Inoltre, questo tratto ferroviario, oltre ad essere uno degli itinerari in treno più belli del mondo, è considerato una delle più notevoli imprese ingegneristiche del suo genere: si tratta di uno dei più ripidi esistenti e offre una vista panoramica mozzafiato di cascate, cime innevate, fattorie di montagna e di fiumi che si snodano fra gole profonde. Un percorso su rotaie perfetto per gli amanti dei paesaggi nordici!



INDIAN PACIFIC, L’AUSTRALIA IN TRENO - Riuscite a immaginare una tratta ferroviaria che colleghi il Pacifico all’Oceano Indiano? Esiste! È l’Indian Pacific, che attraversa l’Australia da est a ovest, viaggiando tra le città di Sydney e Perth in soli 3 giorni. Questo treno di lusso vi permetterà di scoprire, comodamente seduti in carrozza, le città fantasma del centro del paese, il passato minerario che si riflette nei loro paesaggi, la capitale dell’oro dell’Australia e le imponenti Blue Mountains.



DENALI STAR, ALASKA - L’Alaska è un paese affascinante, fatto di paesaggi di una bellezza inimmaginabile e selvaggia abitati da orsi grizzly, puma, alci e balene. Riuscite a immaginare di attraversarlo in treno? Nella nostra lista dei 10 itinerari ferroviari più belli del mondo non poteva mancare il Denali Star, il treno che collega Anchorage e Fairbanks in 12 ore attraversando i paesaggi più lussureggianti del paese. Montagne innevate, laghi ghiacciati, fiordi, foreste… Tutto questo sarà visibile da un punto di vista impareggiabile grazie ai tettucci di vetro delle carrozze. E come se non bastasse, il treno effettua quattro fermate prima di raggiungere la destinazione finale, tra le quali Healy, la porta d’accesso al Parco Nazionale di Denali. Tenete gli occhi aperti, perché potrete avvistare gli animali selvatici della zona!



A MACHU PICCHU - Non sappiamo se questo itinerario ferroviario possa essere definito il più bello del mondo… Quel che è certo è che conduce a uno dei luoghi più affascinanti del pianeta. Stiamo parlando del treno per Machu Picchu! La sua ferrovia attraversa la Valle Sacra degli Inca dalla stazione di Ollantaytambo fino ad Aguas Calientes, la località che dà accesso a una delle Sette Meraviglie del Mondo Moderno. Questo percorso offre diverse opzioni, tra cui il Tren Expedition e il Treno 360º. Entrambi sono dotati di enormi finestrini che offrono una vista mozzafiato sulla natura circostante. Con la nostra escursione a Machu Picchu da Cusco avrete la possibilità prendere questo affascinante treno ed esplorare la città perduta degli Inca.



SRI LANKA IN TRENO - Chiunque percorra la Via del tè in treno lo descrive come uno dei migliori itinerari ferroviari del mondo. E con ragione! Il viaggio tra Ella e Kandy è di enorme bellezza, dura solo sei ore e permette di osservare i caratteristici paesaggi verdi delle famose piantagioni di tè dello Sri Lanka. Optando per questo itinerario, viaggerete sui treni utilizzati nel paese all’epoca in cui era una colonia britannica e costruiti per facilitare il trasporto del tè. Sono inoltre previste diverse fermate obbligatorie, come Nuwara Eliya o Haputale, perfetta per realizzare un percorso di trekking a Little Adam’s Peak.