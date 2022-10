Il Perù è una splendida avventura: meglio ancora se in treno

In Perù

viaggiare in treno

Una delle tratte ferroviarie più alte del mondo -

In cabine di lusso sulle Ande -

Da Machupicchu a Titicaca -

è un’ottima soluzione per spostarsi in maniera rapida tra alcune delle principali destinazioni turistiche del paese. I treni che scivolano tra i maestosi paesaggi peruviani possono essere molto diversi tra loro, da esperienze più lussuose a opzioni più accessibili, ma hanno in comune la capacità di saper regalare un viaggio scenografico, romantico, sostenibile e senza tempo.A cominciare dal Belmond Andean Explorer che, dopo una breve pausa, è recentemente tornato sui binari ed è pronto a riprendere i suoi servizi. Un viaggio sull'Andean Explorer è un'esperienza magica progettata per connettere gli ospiti con la natura delle Ande peruviane mentre si viaggia attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari del paese: questo treno di lusso attraversa uno degli itinerari ferroviari più alti del mondo e viaggia tra l'antica capitale Inca di Cusco, Puno sulle rive del lago Titicaca e l'abbagliante città bianca di Arequipa.Gli interni delle 20 bellissime carrozze dell'Andean Explorer sono progettati per incorniciare i mozzafiato panorami andini: i passeggeri possono prendere posto per un banchetto di prima classe nelle due bellissime carrozze ristorante del treno, Llama e Muña, e godere di una serie di esperienze culinarie uniche sullo sfondo di uno spettacolare scenario andino. Avranno anche l'opportunità di sorseggiare un Pisco Sour al suono di morbide melodie di pianoforte nel vagone lounge, respirare l'aria fresca della notte dall’osservatorio ammirando la maestosa Cordillera de La Raya e infine visitare il vagone spa per un rituale andino rivitalizzante e un massaggio rilassante.Un altro dei viaggi su rotaia più affascinanti di sempre è quello che porta i viaggiatori a Machupicchu. Incarail, compagnia storica peruviana, offre diverse tratte - con partenze da Cusco, da Poroy o da Ollantaytambo – e tipologie di servizio. The Private vi consentirà di godere del lusso di una carrozza privata per voi e i vostri accompagnatori, The First Class vi garantirà il massimo del comfort e dello spazio con un servizio di bordo personalizzato, The 360°, il più scenografico dei treni, vi offrirà una vista a 360° grazie a finestre panoramiche più alte e più ampie, e infine The Voyager, The Voyager Premium e The Voyager Premium Lounge vi offriranno un servizio di altissima qualità mentre ammirate l'incredibile paesaggio lungo il percorso verso Machupicchu, tra montagne imponenti, cime innevate, fiumi serpeggianti e il graduale cambiamento della vegetazione fino al punto di ingresso nella magica foresta pluviale che ospita la città Inca.E ancora: dal 1999, PeruRail offre servizi ferroviari turistici e di lusso nel sud e nel sud-est del Perù offrendo 3 itinerari alla scoperta del Perù classico. Il famoso Hiram Bingham Luxury Train, chiamato così in onore dell’esploratore che nel 1911 scoprì la città Inca di Machupicchu, è ispirato alle iconiche carrozze dei pullman degli anni 20: un’ambiente sofisticato ed esclusivo da cui poter ammirare il meraviglioso panorama che circonda il treno. Il servizio Expedition è invece ideale per chi vuole vivere l'avventura di un viaggio da Cusco a Machupicchu a un prezzo accessibile, offrendo un servizio turistico che dispone di tutti i comfort e di un arredamento ispirato alla cultura Inca, il preludio perfetto per la visita a Machupicchu. Il Vistadome, che ha anche una variante ancora più panoramica chiamata Vistadome Observatory, offre invece un modo unico di raggiungere Machupicchu: le vetture dotate di finestre panoramiche situate sulle pareti e sui soffitti delle carrozze consentono un collegamento con l’ambiente esterno avvolgente e incantevole, facendo sentire i passeggeri parte della natura che li circonda. Allontanandosi da Machupicchu, Il PeruRail Titicaca offre un viaggio indimenticabile tra le magiche città di Cusco e Puno: per un giorno intero, potrete attraversare le Ande peruviane per raggiungere le rive del mistico Lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, in un'esperienza senza precedenti e con un servizio di altissima qualità.Per maggiori informazioni: PROMPERÙ - www.peru.travel