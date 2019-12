TripAdvisor: il Colosseo è l’attrazione più popolare al mondo del 2019

I viaggiatori di tutto il mondo vanno pazzi per il Colosseo . Lo confermano, per il secondo anno consecutivo, i nuovi dati relativi alle prenotazioni dei viaggiatori su TripAdvisor nel 2019, che incoronano l’anfiteatro Flavio come attrazione più prenotata dell’anno. L’Italia è anche l’unica nazione assieme agli Stati Uniti a essersi aggiudicata ben 3 posizioni nella Top 10 mondiale che, oltre al Colosseo, include i Musei Vaticani al terzo posto e Piazza San Marco a Venezia in decima posizione Al secondo posto, dopo il Colosseo si piazza il Museo del Louvre di Parigi.

“I dati delle prenotazioni riconfermano anche quest’anno l’apprezzamento del patrimonio artistico e architettonico italiano da parte dei viaggiatori di tutto il mondo, che anche nel 2019 hanno visitato in gran numero alcune delle più belle meraviglie italiane” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “L’ampia e variegata offerta di tour ed esperienze prenotabili su TripAdvisor sta contribuendo a far scoprire questi siti d’interesse storico e culturale attraverso nuovi occhi grazie a proposte adatte a ogni tipo di viaggiatore”.

Tra conferme e new entry la classifica dedicata all’Italia vede invariate rispetto allo scorso anno le prime due posizioni, occupate da Colosseo e Musei Vaticani, mentre in terza posizione troviamo Piazza San Marco a Venezia che sostituisce il Canal Grande (assente nella classifica del 2019), quarta e quinta posizione stabili e occupate rispettivamente dal Parco Archeologico di Pompei e dalla Galleria dell’Accademia di Firenze. Il Duomo di Milano entra in classifica e si piazza al sesto posto, mentre al settimo troviamo la Torre di Pisa, in salita di una posizione rispetto allo scorso anno. Scende di due gradini la Galleria degli Uffizi di Firenze (8°) e chiudono la classifica due new entry: Palazzo Ducale a Venezia (9°) e Galleria Borghese a Roma (10°).

Che si tratti di un viaggio per visitare l’attrazione più popolare al mondo o una di nicchia e meno conosciuta, su TripAdvisor si possono trovare consigli su tour e attività nelle vicinanze scritti da viaggiatori che ci sono già stati.

LE 10 ATTRAZIONI PIÙ PRENOTATE DEL MONDO NEL 2019

1. Colosseo, Roma, Italia

2. Museo del Louvre, Parigi, Francia

3. Musei Vaticani, Città del Vaticano

4. Statua della Libertà, New York City, Stati Uniti

5. Torre Eiffel, Parigi, Francia

6. Sagrada Familia, Barcellona, Spagna

7. Quartiere Francese, New Orleans, Stati Uniti

8. Casa di Anna Frank, Amsterdam, Paesi Bassi

9. Skydeck Chicago - Willis Tower, Chicago, Stati Uniti

10. Piazza San Marco, Venezia, Italia

LE 10 ATTRAZIONI PIÙ PRENOTATE IN ITALIA NEL 2019

1. Colosseo, Roma

2. Musei Vaticani, Città del Vaticano

3. Piazza San Marco, Venezia

4. Pompeii - Parco Archeologico, Pompei

5. Galleria dell’Accademia, Firenze

6. Duomo di Milano, Milano

7. Torre di Pisa, Pisa

8. Galleria degli Uffizi, Firenze

9. Palazzo Ducale, Venezia

10. Galleria Borghese, Roma