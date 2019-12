Trend di Natale: dove andranno gli italiani per le Feste

A Natale i viaggiatori vanno in cerca soprattutto di luci e luminarie , mentre per festeggiare l ’Anno Nuovo prediligono i luoghi misteriosi , capaci di nascondere o svelare misteri. Ecco allora al top delle preferenze di quanti stanno per partire per le vacanze un crescente interesse per New York e Tokyo , due tra le metropoli più illuminate del mondo. Ma è bello anche riunirsi ai propri cari, ed ecco allora entrare in classifica Catania , al secondo posto tra le destinazioni più ricercate per il Natale 2019, dopo Londra , sempre ai vertici nel cuore dei viaggiatori. E per Capodanno, oltre alle classiche Parigi e Amsterdam , crescono rispetto allo scorso anno le destinazioni legate al mistero e all’occulto, come Napoli e Praga.

Sono queste le principali tendenze che emergono dall’analisi delle prenotazioni effettuate sul sito Internet e sull’App della piattaforma e-Dreams da gennaio a ottobre dai viaggiatori del Bel Paese, alle prese con l’organizzazione delle vacanze di Natale e Capodanno.

Le mete preferite dai nostri connazionali per quanto riguarda i viaggi di Natale sono caratterizzate dalle rinomate coreografie di luci natalizie, uno degli elementi che concorrono alla creazione dell’atmosfera magica delle Feste, che si tratti di alberi di Natale, di luminarie decorative o semplicemente degli scenari luminosi di cui sono rivestite le città. Gli Italiani, anche per questo, hanno focalizzato le loro preferenze su New York e Tokyo, due città sempre illuminatissime che in occasione delle Feste si trasformano in un vero tripudio di luci: sono queste due città, infatti a guidare la classifica delle destinazioni che hanno registrato la maggiore crescita di prenotazioni rispetto allo scorso anno. Nella classifica tradizionale delle mete più richieste per il Natale 2019 si confermano invece Londra al vertice, seguita da Catania e da New York e Parigi, ma sono presenti nella Top10 anche altre mete italiane, come Milano e Palermo, rispettivamente al 6° e 7° posto, a testimonianza del fatto che passare il Natale con i propri cari è una tradizione che non conosce tramonto. Infine una curiosità: la data più “affollata” per la partenza è il 21 dicembre (15% delle prenotazioni).

TOP 10 PER NATALE 2019

Londra

Catania

New York

Parigi

Amsterdam

Milano

Palermo

Praga

Madrid

Tenerife

NATALE 2019: DESTINAZIONI IN CRESCITA ANNO SU ANNO

New York - +91%

Tokyo - +43%

Praga - +36%

Amsterdam - +31%

Miami - +31%

Catania- +14%

Tenerife - +13%

Tirana - +9%

Napoli - +6%

Budapest - +3%

La luce gioca un ruolo importante anche per la notte in cui si attende il Nuovo Anno, con Parigi, laVille Limière, ai vertici delle preferenze dei viaggiatori, che sale di una posizione in classifica rispetto al 2019 e si piazza al primo posto. In aumento anche le preferenze per Amsterdam, che passa dal quarto al secondo posto, mentre Londra come lo scorso anno è sul terzo gradino del podio. La classifica delle destinazioni più in crescita tra quelle scelte per dire addio al 2019 comprende invece alcune città che nascondono segreti e misteri. La meta al top è Napoli, scrigno di segreti sia in superficie che nel sottosuolo; la città del Vesuvio è tra l’altro l’unica città della Penisola della top 10. Praga, universalmente nota per le sue leggende, è al secondo posto, seguita dalla olandese Eindhoven, rinomata per il design, con un +130% rispetto allo scorso anno. In aumento anche i visitatori che puntano a destinazioni come Marrakesh (+69%), la città imperiale che svela tra i vicoli della medina sontuosi palazzi, Lisbona (+50%), nell’antichità ritrovo di occultisti e oggi culla del fado, e Budapest (+41%), la perla del Danubio, nata dall’unione di due città storiche.

TOP10 PER CAPODANNO 2020

Parigi

Amsterdam

Londra

Praga

Lisbona

Budapest

Madrid

Vienna

Berlino

Napoli

CAPODANNO 2020 DESTINAZIONI IN CRESCITA ANNO SU ANNO

Napoli - +155%

Praga - +154%

Eindhoven - +130%

Marrakesh - +69%

Miami - +53%

Lisbona - +50%

Budapest - +41%

Madrid - +35%