Acquisti d’alto livello tra un treno e l’altro

Eccone cinque tra le migliori d’Europa, dove chi è in viaggio può fare compere interessanti, suggerite dalla piattaforma di prenotazione Omio.



Stazione Centrale (Milano) - Considerata una delle principali capitali europee dello shopping, non si smentisce neppure nella sua monumentale Stazione Centrale. Costruita nel 1931, la stazione e i suoi dintorni sono al momento oggetto di un ambizioso restyling, finalizzato a renderla una vera e propria destinazione nella destinazione, con sempre più negozi e un’area ristorazione ampliata. Da sempre porta di accesso per l’Europa, la Stazione Centrale ospita una galleria commerciale con numerosi negozi aperti dalle 8 alle 20 o anche fino alle 22.



St. Pancras Station (Londra) - Ospitata all’interno di un originalissimo edificio in stile vittoriano, la stazione di St. Pancras accoglie pendolari e viaggiatori dal 1868. Oltre ad essere tra le stazioni più belle esteticamente, questo snodo londinese è un importante hub per chi viaggia verso il resto dell’Inghilterra e dal 2007 da qui partono gli Eurostar in direzione Parigi e Bruxelles. Ma St. Pancras è molto più di una semplice stazione: al suo interno si trovano boutique di ogni tipo, tra cui molte di lusso e hi-tech.



Gare de Lyon (Parigi) - Contraddistinta dal suo campanile squadrato che svetta nel XII arrondissement, la Gare de Lyon è uno dei più importanti snodi ferroviari della Ville Lumière. Con oltre 730 treni giornalieri diretti verso le regioni meridionali della Francia, Paris Gare de Lyon rappresenta un hub strategico anche per i passeggeri diretti altrove in Europa, grazie a numerosi collegamenti con città svizzere, tedesche, italiane e spagnole. Mentre si aspetta la coincidenza, niente di meglio di un giro tra le boutique della stazione o una pausa gourmet alla cioccolateria di Alain Ducasse. Ideale per chi vuole assaporare un po’ di atmosfera parigina restando in stazione. Per chi ha tempo, in pochi minuti di RER si raggiunge il Forum des Halles, che – restando in tema di shopping - ospita il centro commerciale Westfield.



Centraal Station (Rotterdam) - La scenografica stazione di Rotterdam è la porta per i viaggiatori europei che entrano nei Paesi Bassi e per i viaggiatori olandesi diretti nel continente. Rotterdam Centraal rappresenta una vera e propria attrazione architettonica e commerciale: progettata da Team CS e inaugurata nel 2014, la nuova stazione è luminosa e presenta dettagli innovativi, come la copertura completamente trasparente, sotto la quale si trovano negozi di tutti i tipi. Diversamente dalle altre stazioni europee, qui si trovano anche brand alternativi ed ecosostenibili, diversi concept store in stile nordico e negozi di prodotti biologici. Un luogo ideale per chi ama l’architettura, lo stile scandinavo e il design minimalista.



Stazione di Madrid Atocha (Madrid) - Unica nel suo genere, alla stazione di Madrid Atocha si può fare una pausa shopping immersi nel verde. Realizzata a fine Ottocento con il contributo di Gustave Eiffel, la stazione accoglie gli oltre 18 milioni di passeggeri annuali con uno spettacolare giardino tropicale di circa 4.000 metri quadrati, che ha preso il posto dei vecchi binari. Chi si trova di passaggio può approfittarne per una passeggiata in quest’oasi verde e per un po’ di shopping, con tante idee per grandi e piccoli.