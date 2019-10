Le biblioteche da sogno: dieci luoghi in cui innamorarsi dei libri

La biblioteca è il luogo per eccellenza di conservazione della cultura. In queste vere cattedrali del sapere e della memoria non si può non rimanere affascinati dalla suggestione degli ambienti: le biblioteche monumentali più antiche infondono una sensazione di ammirazione quasi mistica per il sapere che si conserva tra quegli augusti scaffali, mentre le strutture contemporanee, ardite e ariose, invitano a mettersi comodi e immergersi nella lettura.