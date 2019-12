Italia: le città e i paesi dello shopping natalizio

Santa Maria Maggiore (VB - Piemonte) – Il borgo piemontese Bandiera Arancione del Touring Club Italiano si trova nel cuore delle Alpi e ospita da anni uno dei mercatini più grandi d’Italia. Saranno oltre 200 gli espositori, artigiani di altissima qualità, che dal 6 all'8 dicembre riempiranno le vie del borgo con presepi artigianali, casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni, addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. Una golosa pausa dallo shopping sarà possibile agli chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specialità gastronomiche di queste terre, come i gustosi stinchéet, accompagnati da un profumato vin brulè o dal corroborante caffè vigezzino. Musiche e spettacoli animeranno ancor più l’atmosfera. Per maggiori informazioni: mercatininatale.santamariamaggiore.info



Verona - La città patrimonio Unesco a natale si veste di luci. I mercatini gastronomici sono ospitati in Piazza Bra, dov'è collocata la grandissima e spettacolare stella cometa che passando per l'Arena e arriva fino a terra. La Piazza dei Signori ospita invece i mercatini di Natale di Norimberga nelle famose casette di legno Christkindlesmarkt, dov'è possibile trovare manufatti in legno o in vetro, giocattoli artigianali e capi tessuti a mano. Si trovano anche prodotti tipici del territorio, come dolci al cioccolato o cannella della tradizione, i Stollen e i Bratwrust. Numerosi mercatini e iniziative sono presenti anche nelle altre piazze della città fino al 26 dicembre, come la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza San Zeno, il presepe ospitato nel giardino della Basilica, o la Family Area con trenino e casa di Babbo Natale in Piazza Viviani e Piazza Indipendenza. Per maggiori informazioni: www.nataleinpiazza.it



Firenze - La grande e suggestiva Piazza Santa Croce, dominata dall'omonima basilica, è illuminata e colorata a festa, con l'allestimento del villaggio natalizio, che la anima fino al 22 dicembre. I tipici chalet in legno della tradizione tedesca, arricchiti di decorazioni, offrono una varietà di oggetti e statuine per il presepe, preziosi addobbi e manufatti ideali da regalare. Molte le tentazioni gastronomiche tra le casette, mentre per i bambini c’è la Casa si Babbo Natale con un ufficio postale per le letterine. Tra gli altri spettacoli da ammirare, in Piazza Duomo l’8 di dicembre viene acceso il grande albero di Natale ed è allestito il Presepe dell’Opera di Santa Maria del Fiore sul sagrato della cattedrale. Per maggiori informazioni: www.visitflorence.com



Siena – Il centro storico della città del Palio si veste di un magico manto: da Piazza Matteotti alla Lizza un ricco mercatino di Natale propone prodotti d’eccellenza provenienti da varie parti del mondo, fino al 24 dicembre. Dallo street food all’oggettistica sono circa 50 gli espositori, che dedicano particolare attenzione alla tavola di Natale internazionale, con specialità enogastronomiche che arrivano da paesi come la Polonia e la Grecia. Tra le eccellenze di quest’anno ci sono anche gli artigiani del Presepe di San Gregorio Armeno, la celebre via di Napoli, che realizzano un presepe dedicato a Siena. I giardini della Lizza accolgono il Regno di Babbo Natale, con davvero tutto quello che riguarda il mondo e il lavoro del simpatico vecchietto: dalla Fabbrica del Natale al mondo dei balocchi, dall’ufficio postale alla stalla delle renne. Infine Babbo Natale in persona seduto sul suo trono accoglie i bambini. Info su Villaggio di Natale di Siena



Arezzo - Città del Natale fino al 6 gennaio 2020, Arezzo dedica allestimenti spettacolari con vere e proprie installazioni luminose sui palazzi e i monumenti simbolo della città. Il Prato sarà dominato dal Christmas Village con le atmosfere da favola natalizia che faranno da sfondo a una ventina di casette di legno, con prodotti gastronomici e artigianato tipico. La Piazza Grande (fino al 26 dicembre) sarà il regno dei mercatini di Natale tirolesi, con moltissime casette gastronomiche, mentre piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento ospiteranno un mercatino con artigiani di alta qualità provenienti da tutta Italia. Info su www.arezzocittadelnatale.it



Umbria: Gubbio, Perugia, Assisi - Nel cuore verde d’Italia il Natale, i vicoli di città e borghi si illuminano di luci e addobbi. I mercatini di Natale, che propongono artigianato di alta qualità, sono animati da concerti di grande musica, dal gospel ai canti gregoriani, fino al 6 gennaio. A Gubbio ci sono mercatini, concerti, animazioni per i più piccoli e il Presepe nel quartiere medievale di San Martino. Nella Rocca di Perugia, tra gli spazi e i vicoli della città sotterranea, si trovano produzioni artigianali, addobbi natalizi e prelibatezze gastronomiche. Infine ad Assisi sono in programma, tra i vari eventi, tanti appuntamenti di musica e spettacoli. Info su www.umbriatourism.it



Abruzzo: Campo di Giove e Roccaraso - Tornano i treni storici dei Mercatini di Natale sulla Transiberiana d’Italia, la linea Sulmona Carpinone. Ogni venerdì, sabato e domenica fino al 22 dicembre, con due partenze consecutive (la prima alle 8.30, la seconda alle 10.30) dalla stazione di Sulmona, si percorre, a bordo delle meravigliose carrozze Centoporte e Corbellini della Fondazione FS, risalenti rispettivamente agli anni '30 e agli anni '50, l'affascinante ferrovia turistica tra incontaminati paesaggi mozzafiato, per arrivare ai caratteristici mercatini di Natale nelle piazze di Campo di Giove, meraviglioso borgo alle falde della Majella, e Roccaraso, nota località turistica. Per maggiori informazioni: abruzzoturismo.it