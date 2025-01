Thailandia: la stagione giusta per un viaggio strepitoso

CENTINAIA DI ISOLE - Incastonata nella penisola indocinese, fu abitata già quarantamila anni fa. La Thailandia possiede centinaia di isole più o meno grandi, sia nell’arcipelago delle Andamane sia nel golfo del Siam. Molte da disabitate e selvagge sono diventate mete del turismo mondiale per la loro ineguagliabile bellezza, per un mare e alcuni paesaggi per i quali la parola “mozzafiato” ha veramente un senso. Ma la Thailandia offre anche al suo interno occasioni per un viaggio assolutamente fuori dall’ordinario: sono sempre di più infatti i turisti che scelgono destinazioni come Chiang Mai che fu fondata nel 1296, e che vanta nei dintorni almeno trecento templi buddhisti, alcuni dei quali veramente spettacolari.



CHIANG RAI - Un’altra città della Thailandia settentrionale da visitare è Chiang Rai, non fosse altro che per il Wat Rong Khun, il Tempio bianco, contemporaneamente buddhista e induista realizzato completamente in gesso e specchietti, che riflettendo la luce del sole creano effetti fantasmagorici. Le città di Chiang Rai e Chiang Mai sono i due vertici settentrionali di quel “Triangolo d’oro” thailandese che si completa con Bangkok.



BANGKOK - Con oltre sei milioni di abitanti è frequentatissima per la sua animazione notturna, ma soprattutto per essere il centro direzionale per tutte le altre destinazioni. La città è ricca di templi dedicati al Buddha (che i thailandesi chiamano Wat). I più famosi sono il Wat Pho (sede di una delle più importanti scuole di massaggio tradizionale) ed il Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo), situati rispettivamente nei pressi e nel comprensorio del Grande Palazzo Reale, e il Wat Arun che si trova a Thounburi.



CUCINA GUSTOSISSIMA - Da aggiungere che la cucina thailandese, singolare perché gustosissima anche se molto leggera, fatta soprattutto da ingredienti come il pesce e il riso abbinati a spezie rare e profumate, anche piccanti, oggi diffusa in tutto il mondo è assolutamente gustosa e raffinatissima, come chiunque potrà assaggiare negli infiniti ristoranti che popolano le strade del centro di Bangkok. Chi ama la varietà e il pesce, troverà una varietà eccezionale nelle isole e nei suoi resort.