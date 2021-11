Thailandia: alla scoperta di un Paese sorprendente

Esplora i tesori sommersi - Alcuni tra gli angoli più entusiasmanti per le immersioni e lo snorkeling si trovano negli arcipelaghi delle Isole Similan e Surin, sul Mare delle Andamane. Sotto la superficie verde smeraldo e blu zaffiro si scorgono mante giganti, squali balena, lionfish, banchi di barracuda e circa il 75% delle specie coralline della Thailandia. Ed ancora: tartarughe marine, calamari, polipi e gorgonie a ventaglio. Se scegli di utilizzare la barca, prenota un liveaboard (che significa dormire e mangiare a bordo per diversi giorni) da Phuket o Khao Lak per esplorare le Isole Similan e la loro moltitudine di località ideali per le immersioni, ciò che i locali chiamano la “foresta pluviale del mare” ovvero le barriere coralline brulicanti di vita marina.



Bangkok, il palazzo reale - La statua più sacra della Thailandia, il Buddha di Smeraldo, si trova nel grandioso Wat Phra Kaeo all’interno di uno dei complessi architettonici più maestosi di tutto il Sud-Est Asiatico. Le pitture murali dall’intensa spiritualità sono ispirate al poema epico nazionale, il Ramayana. Splendide le pagode ricoperte d’oro, tra le prime attrazioni turistiche del paese. E’ affascinante anche il modo in cui i thailandesi vengono qui a pregare. Osservarli mentre seguono i rituali buddhisti antichi di secoli è come avere una fetta di autentica vita thailandese servita fresca ogni giorno. Il Tempio ed il Palazzo, situato sull’Isola di Rattanakosin, sono raggiungibili in poco tempo a piedi da altre meraviglie come il Wat Po, la National Gallery ed il City Pillar. Il Grand Palace è aperto tutti i giorni dalle 08.30 alle 15.30 tranne che nelle ricorrenze speciali. Ai visitatori è vivamente consigliato un abbigliamento consono.



Il mercato galleggiante - Bangkok era conosciuta in passato come la “Venezia del Lontano Oriente” a causa di tutti i corsi d’acqua che si immettono poi in un’arteria principale – il Fiume dei Re. Fare un giro su una barca dalla lunga coda per i canali sul lato di Thon Buri, con alcune soste al Tempio dell’Alba (Wat Arun) ed al Royal Barges Museum (il Museo delle Barche Storiche), è un buon modo di immergersi nella storia thailandese e del Siam. Navigare lungo i corsi d’acqua, passare accanto alle case ed alle stazioni di rifornimento galleggianti trasmette sensazioni che non troverai da nessuna altra parte. Un altro viaggio storico è quello che si può far e lungo il canale di Khlong Om verso l’isola fluviale di Ko Kret, sede di una fiorente comunità di artigiani Mon che vendono i prodotti del loro lavoro, come ad esempio le sculture di arenaria, a prezzi molto ragionevoli. Per arrivarci utilizzate un taxi di fiume fino al capolinea, a Nonthaburi, e noleggiate la vostra barca dalla lunga coda una volta arrivati alla piattaforma.



Assapora le spezie thailandesi - Ora che i piatti tradizionali thailandesi come il Tom Yam Kung (un brodo speziato con foglie di limone e gamberetti freschi) e il Phat Thai (pasta in stile thai) sono diventati famosi, sempre più persone vogliono imparare le basi di una delle cucine più apprezzate del mondo. Dimentica i libri di ricette e prova la preparazione autentica del cibo thailandese con un tocco decisamente locale. Ancora meglio, si può scegliere il proprio piatto in un’umile abitazione di legno nella jungla oppure cimentarsi nella luccicante cucina di un hotel a cinque stelle. Qualunque cosa si scelga, si può seguire un corso di una giornata – o più lungo- ed imparare i segreti per preparare il piatto locale preferito come un vero cuoco thailandese.



Spa e massaggi thailandesi - La Thailandia è diventata la punta di diamante del business termale nel Sud-Est asiatico. La maggior parte dei principali hotel e resort del paese hanno delle terme al loro interno in cui si può scegliere dai trattamenti facciali a quelli olistici, basati sui metodi di cura asiatici tradizionali e che mirano ad un equilibrio tra la dimensione fisica e quella spirituale. Non si può non provarli. Molti di questi centri sono arricchiti da arte ed antichità e presentano un’ambientazione sofisticata oltre che tradizionale.



Patrimoni dell’umanita’ - Sukhothai, che significa “Alba di felicità”, ha visto sorgere il primo regno siamese e la nascita della lingua Thai. Un tempo avamposto dell’impero Khmer, passò ai siamesi che vi stabilirono il loro primo regno nel 1238. Era il periodo d’oro dell’arte classica, dell’architettura e del buddismo. Per attraversare queste magnifiche rovine nel Parco Storico Sukhothai si può tranquillamente noleggiare una bicicletta. È possibile andare comodamente in bici anche tra i resti della seconda capitale storica del Siam: Ayutthaya. Qui si costeggiano gli argini dei fiumi che formano un fossato naturale intorno al centro cittadino una volta considerato il più glorioso porto commerciale di tutta l’Asia.



Phuket - La costa andamana di Phuket e la provincia di Krabi offrono opportunità per un'emozionante pesca sportiva. Siti con marlin, pesci spada imperiali, tonni e molti tipi di squali sono raggiungibili in barca dalla costa. Nella Phang-nga Bay ci sono alcune rare specie marine, inclusa l'iguana nuotatrice. Importanti competizioni di pesca sportiva si svolgono sotto le regole della International Game Fishing Association che sostiene il “prendi e libera” per squali, pesci sottopeso e grandi animali predatori quali. Le isole gemelle di Racha Yai e Racha Noi, a 50 minuti da Phuket, offrono alcune delle migliori possibilità di pesca e sono una buona scelta per pescatori sia novizi che esperti. Potenti barche equipaggiate con sedie da combattimento per la pesca grossa possono essere noleggiate per la pesca d'alto mare. Le rocce a sud di Pattaya sono l'habitat per parecchie specie native del Golfo di Thailandia, quali dentici, lucci gialli, tonni striati, squali dalla coda nera e mante.



La pace interiore - Chi è alla ricerca della tranquillità interiore, dovrebbero dedicarsi alla contemplazione concedendosi un ritiro di meditazione in uno dei molti templi del paese. Vicino al monastero di Suan Mokkh (Giardino della Liberazione) nella provincia di Surat Thani e nel Wat Mahathat a Bangkok puoi imparare i segreti della serenità da un vero monaco buddista. Queste lezioni pratiche ti faranno capire anche il motivo per cui gli insegnamenti tolleranti e compassionevoli del Buddha rendono la religione che vi si ispira una tra le più in crescita nel mondo attuale. Nel tempio della capitale, situato non lontano dal Palazzo Reale, i visitatori ricevono, seduti o camminando, lezioni sulla meditazione da monaci thailandesi che parlano inglese.



