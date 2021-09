Una Malesia inedita e tutta da scoprire

Perlis – E’ lo stato più piccolo della Malesia e quello più settentrionale, al confine con la Thailandia. La capitale di Perlis è Kangar, mentre Arau è la capitale reale e sede della residenza dei Raja. Perlis è meno turistica di altri stati ma vanta un genuino fascino rurale, con verdi risaie, pittoreschi kampung (villaggi) e la bellezza incontaminata della foresta che costeggia il confine con la Thailandia. Kuala Perlis è un vivace porto di pescatori alla foce del fiume Perlis e’ dotato di un terminal traghetti per coloro che desiderano visitare Langkawi. Qui si possono fare di straordinarie esperienze gastronomiche nel famoso mercato dei frutti di mare chiamato Kompleks Makanan Laut Negeri Perlis (Komalaut).



Rawa Island - E' un'idilliaca isola resort della Malesia, ancora poco conosciuta, e per questo motivo viene scelto da coloro che cercano di rilassarsi dallo stress e dalla tensione della vita moderna. La sabbia è fatta di granelli bianchi che massaggiano i piedi mentre si passeggia lungo la spiaggia. L'acqua, con tutte le gradazioni del blu, è una carezza per gli occhi e la sua temperatura e’ cosi’ calda da invogliare sempre a fare un bagno. C'è un solo resort, il Rawa Island Resort, accogliente e familiare. Rawa Island è raggiungibile in 20 minuti di motoscafo da Mersing, Johor, a circa 4 ore di auto da Kuala Lumpur. Il periodo migliore per visitare il Rawa Island Resort è da marzo a ottobre.



Da assaggiare - A Perlis il miglior laksa (una zuppa di spaghetti leggermente piccante) si trova probabilmente un ristorante chiamato Kak Su Laksa a Kuala Perlis. Gestito da Abdullah Osman, 60 anni, il suo laksa ha ricevuto il massimo dei voti dai recensori di Trip Advisor. Si trova in via Jalan Siakap Satu, il ristorante è stato aperto nel 2009 da Abdullah e dalla sorella adottiva Su Nor, 69 anni, che producono e vendono il laksa da quasi 46 anni, seguendo fedelmente alla ricetta di famiglia gelosamente tramandata di generazione in generazione.



Grotte e laghi - Questa spettacolare grotta lunga 3,6 km è sicuramente una delle principali attrazioni turistiche di Perlis. È ben illuminata e facilmente accessibile ed i visitatori possono ammirare formazioni rocciose uniche e le affascinanti forme di vita che vivono nella grotta. In passato Gua Kelam era una miniera e poiché i minatori non potevano vedere quasi nulla all'interno della grotta senza una lampada, fu soprannominata "la caverna dell'oscurità". Il Parco Taman Negeri si estende su un'area di circa 5000 ettari e comprende una vasta gamma di colline calcaree ricoperte di foreste ricche di fauna e flora. Potrete vedere grotte profonde e torrenti che scorrono nella giungla. È facilmente accessibile per l'escursionismo e i sentieri sono ben segnalati e con frequenti info-points. Lontano dalla folla e in una zona silenziosa e tranquilla, sempre a Kuala Perlis, si trova il Mirror Lake (lago a specchio). Per un soggiorno rigenerante, il Tasoh Lake Resort è perfetto; vi potrete organizzare vacanza in famiglia rilassante ed attiva e da lì potrete godervi una vista mozzafiato sulla diga di Timah Tasoh, situata alla confluenza di due fiumi Sungai Timah e Tasoh.



Kuala Kangsar - Kuala Kangsar, a 30 km da Ipoh, è uno splendore. Con i suoi palazzi regali, i siti storici e l'elegante stile architettonico, può essere indubbiamente incoronata come la città reale dello stato del Perak. In citta’ si trovano anche eccellenti artigiani Keris (il "Keris" è un tradizionale pugnale malese ed e’ anche un oggetto spirituale, che si dice possieda poteri magici), di ricamatori e di noti ceramisti di "Labu Sayong" (una brocca tradizionale a forma di zucca).



Kampung food (cibo del villaggio) - Buon cibo a Kuala Kangsar significa le autentiche prelibatezze del kampung (villaggio). Tra queste ci sono il Laksa Sarang Burung (piatto di spaghetti piccanti condito con un uovo a cui viene data una forma di nido), il Nasi Lemuni (uno squisito riso alle erbe), l’Ikan Patin Gulai Tempoyok (pesce in salsa di durian fermentata), l’Ulam (un insalata malese accompagnata da un ricco assortimento di erbe e salse locali) e un dolce locale chiamato Kundas.



Pulau Ketam - Pulau Ketam, nota come Isola dei Granchi, si può vedere in un giorno, anche stando a Kuala Lumpur: una bella escursione per riposarsi e gustare ottimo pesce fresco. Pulau Ketam è un’ isola pittoresca di pescatori, genuina, fangosa e orlata di foreste di mangrovie, che sono l'habitat ideale per i granchi e altre specie marine. Il pesce qui, e in particolare il Chilly crab e il granchio in agrodolce, è spettacolare. Di solito un grande secchio pieno di granchi vivi viene posto davanti ad ogni ristorante durante l'ora di pranzo in modo da poter scegliere quello dalle dimensioni giusta. Ci sono anche alcuni magnifici templi cinesi nel villaggio e un paio di accoglienti hotel.



