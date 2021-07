Tra i monti o a picco sul mare: i punti panoramici più belli del mondo

Sono gli affacci più spettacolari del mondo, tra le bellezze della natura o anche in contesti urbani molto speciali : tra i grattacieli, oppure tra le guglie del Monte Bianco o ancora tra le falesie dei fiordi norvegesi. Qualcuna di loro è già adesso una meta possibile, mentre per ammirare le più lontane occorre pazientare ancora un po’, quando ci sarà restituita la facoltà di viaggiare liberamente. Intanto possiamo lasciarci ispirare e arricchire la nostra wish list di destinazioni per i viaggi che verranno.

Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, Brasile- – Un colpo d’occhio straordinario sulle meraviglie di Rio de Janeiro e sulla costa bagnata dall’Oceano Atlantico: è questo il panorama che si gode dalla telecabina e poi dalla cima del Pão de Açúcar, il celebre Pan di Zucchero, il colle alto circa 400 metri che domina la città.



Dubai dal Burji Kalifa – L’edificio più alto del mondo offre ai visitatori una terrazza panoramica dalla quale osservare letteralmente dall’alto in basso la città e gli altri grattacieli (pur di ragguardevole altezza). Ai piedi della futuristica torre ci ammira la grande piscina con le Fontane Danzanti, altra attrazione da non perdere.

Sea to Sky Gondola, Squamish, Canada – Ci troviamo nella British Columbia, poco lontano da Vancouver. Il nome di questa funivia è tutto un programma: si passa dal mare al cielo in dieci minuti, in una salita emozionante e vertiginosa lungo un dislivello di quasi 900 metri. La vista sul Howe Sound, un’immensa e profonda baia ricca di fiordi, costellata di isole verdi e circondata dalle montagne della Coast Range, lascia senza parole.

New York, i grattacieli e l’Empire State Building - L'Empire State Buiding, anche se non è il grattacielo più alto della Grande Mela, è senz'altro il più iconico. Nel suo inconfondibile stile art decò è uno degli edifici più celebri al mondo ed è stato utilizzato come set o come sfondo in circa 100 celebri film, da King Kong a Independence Day. Ci si può arrampicare fino alla terrazza panoramica all'aperto dell'88esimo piano o salire al piccolo osservatorio vetrato del 102esimo.

Marina Bay Sand, Singapore – Una vista pazzesca sul futuristico skyline di Singapore, mentre si sta tranquillamente a mollo nelle acque della piscina a sfioro più panoramica che esista al mondo. Può accadere solo a Singapore, la capitale del futuro e degli eccessi più stravaganti. La piscina si trova a 200 metri di altezza ed è lunga 150.

Aiguille du Midi, Monte Bianco, Italia-Francia - Da questa inconfondibile guglia che raggiunge i 3842 m di quota si gode un panorama incomparabile sui ghiacciai alpini e sui dirupi che compongono il Massiccio del Monte Bianco. Si sale comodamente in funivia da Courmayeur o dal versante francese e ci si gode il panorama anche senza essere alpinisti.

Trolltunga, Norvegia - Il nome in norvegese vuol dire Lingua di Troll, con evidente riferimento alla curiosa forma di questo sperone di roccia. La vista è da brivido: la roccia infatti sporge in orizzontale a oltre 700 metri a picco sul sottostante lago Ringedalsvatnet, al di sopra del villaggio di Skjeggedal, presso Odda. Raggiungerla è impegnativo, ma la vista ricompensa di ogni fatica.

Capo Girao, Madeira – Una terrazza e una passerella con il pavimento trasparente, per ammirare in tutta la sua terrificante bellezza lo strapiombo di quasi 600 metri che sta sotto i nostri piedi: se riusciamo a controllare le vertigini, la vista è di quelle da non perdere.

Zhangjiajie, Hunan, Cina –Una vista mozzafiato sulle spettacolari montagne che hanno ispirato anche i creatori del film Avatar. Il sito, tra i più belli e celebri della Cina, si trova nella parte centro meridionale del Paese ed è Patrimonio Unesco dal 1992. In zona, per chi ha coronarie forti, ci sono anche teleferiche e ascensori da brivido.

Dachstein Skywalk, Austria - Una scenografica piattaforma panoramica con il pavimento in vetro, raggiungibile in funivia, dalla quale si ha l’impressione di toccare il cielo con un dito e uno splendido colpo d’occhio sulle Alpi austriache fino alla Repubblica Ceca e alla Slovenia.