Piscine magiche: un piccolo mare dove il mare non c'è

Sono così belle da non far rimpiangere il mare: dieci piscine magiche con vista mozzafiato sulla natura circostante, oppure in situazioni così particolari da non far rimpiangere scogli e sabbia. Un tuffo rinfrescante e insieme contemplazione dello scenario tutt’intorno, tra montagne , colline o, curiosamente, perfino nella storia .

Per andare in profondità: la Y-40, la piscina più profonda del mondo

A Siena, una piscina nel chiostro - Fondata nel 1316, la Certosa di Maggiano è un antico monastero da sempre vocato all’ospitalità: un tempo vi si fermavano viandanti e pellegrini in cerca di spiritualità e rifugio, oggi è un boutique hotel in cui si fondono armoniosamente tradizione, design e natura. La piscina è ricavata dall’antico chiostro, del quale è giunta fino a noi solo una parte, ma che conserva intatto il suo fascino mistico.

Vista sui colli toscani – Una grande vasca in cui rinfrescarsi ammirando il panorama delle colline e dei vigneti del Montalbano: siamo a Villa Artimino, il resort adiacente alla splendida villa medicea La Ferdinanda. Un tuffo nella storia e nella bellezza della campagna toscana, a pochi chilometri da Firenze e da Prato.

Per andare in profondità – Questa non è una piscina in cui nuotare come si fa di solito: è la vasca più profonda del mondo e un vero luogo di culto per i divers. Oltre al pozzo che arriva a - 42 metri, creato appositamente per chi vuole addestrarsi alle immersioni profonde, la piscina ha piattaforme a varie profondità, dagli 1,3 ai 5, 8, 10 metri, per sperimentare profondità diverse. La piscina è interamente alimentata da acqua termale.

Dedicato al nero - Un tuffo inconsueto nella piscina total black del Romantik Hotel Turm di Fié allo Sciliar nel cuore delle Dolomiti. Si può passare dalla spettacolare Black Pool a quella interna ad essa collegata, e rilassarsi in Spa, con una sauna al pino mugo o in un bagno turco aromatico.

Per chi viaggia con i bambini – Ideale per i piccoli, la piscina panoramica del Sonnwies di Luson, a due passi da Bressanone, è lo spot più divertente e panoramico per fare i tuffi. Chi vuole uno spazio tutto per sé può rilassarsi nella vasca infinity privata di cui è dotata ogni mountain villa, riscaldata tutto l’anno, con vista strepitosa sui monti.

Con vista sul tramonto – La piscina a sfioro dell’hotel Sonnenhof, a Falzes, a pochi chilometri da Brunico, offre spunti irresistibili per chi ha un animo romantico: all’ora del tramonto, infatti, la vasca riflette i colori del cielo e regala irresistibili sfumature tra il rosato e l’arancione.

Benessere a cinque stelle – Il Villa Eden Leading Park Retreat di Merano è un tempio del benessere in cui il relax e la cura di sé sono assoluti. Oggi ci si può sottoporre a trattamenti innovativi, tra cui un check up completo eseguito attraverso l’analisi di alcuni capelli: in attesa dei risultati e tra un massaggio anticellulite e un trattamento snellente “corpo calco”, ci si rilassa a bordo piscina ammirando la splendida vista su Merano e sulle montagne che la circondano.

In Austria, a coppa di champagne – Le vasche sospese dell’Acqua Dome, centro termale di Längenfeld, a pochi chilometri da Innsbruck, sono un luogo in cui galleggiare letteralmente nel benessere. Le acque termali calde alimentano ben 11 diverse piscine, all’aperto e al chiuso, con spazi riservati ai giochi dei bambini. E chi ama fare la sauna ha solo l’imbarazzo della scelta.

Galleggiando sopra il lago – Sempre in Austria, ma stavolta nel Salisburghese, la piscina del Romantik Hotel Im Weissen Rössl, galleggia letteralmente sulle acque del lago Wolfgangsee e trasmette il piacere di nuotare senza però immergersi direttamente nelle acque del lago. L’albergo è composto da alcuni edifici storici, ha una splendida Spa e fa parte dell’Associazione Austria per l’Italia, con personale abituato a parlare italiano e quindi perfetto per i viaggiatori del Belpaese.

Sul rooftop – L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe offre dal suo rooftop un palcoscenico d’eccezioni sulle Dolomiti, dall’interno di uno dei parchi protetti più grandi dell’Alto Adige, per un relax a tu per tu con la natura e in piena armonia con essa.