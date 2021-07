Selvaggi, incontaminati, splendidi: i parchi marini più belli del mondo

Ci sono luoghi della terra in cui il mare e la natura disegnano capolavori . Purtroppo, queste meraviglie sono fragili e, per sopravvivere nella loro bellezza e biodiversità , devono essere tutelati e protetti. In larga parte sono comunque fruibili: abbiamo scelto i parchi marini e le riserve più spettacolari del Pianeta, alcuni dei quali vicini a noi, da visitare di persona o, in ogni caso, da ammirare per immagini

PAPAHANAUMOKUAKEA MARINE NATIONAL MONUMENT, Isole Hawaii - È il più grande parco marino del mondo: si estende su una superficie di un milione e mezzo di chilometri quadrati nel cuore dell’Oceano Pacifico, nella parte occidentale delle Hawaii. Un territorio pari a cinque volte l’Italia, nel quale vivono indisturbate ben 7mila specie di animali, tra le quali tartarughe, delfini, balene, foche, uccelli tropicali e coralli neri. Istituita da George W. Bush nel 2006, la riserva è stata quadruplicata in estensione da Barack Obama.

ISOLE COOK, Oceano Pacifico - Sono situate in pieno Pacifico meridionale, a Nord Est della Nuova Zelanda; l'arcipelago è composto da quindici piccole isole per una superficie marina di circa 2,2 milioni di km quadrati, metà dei quali sono compresi in dei parchi marini più belli del mondo, con la straordinaria biodiversità delle acque incontaminate dell'oceano.

ANTARTIDE - Un milione e mezzo di chilometri quadrati a Sud del mondo, protetti dalle rotte di navigazione invasive, dalla pesca e, per quanto possibile, dall'inquinamento. La salvaguardia dell’Antartide è di cruciale importanza per la conservazione di un ecosistema fondamentale per l’equilibrio di tutto il Pianeta.

PARCO MARINO DI PORTOFINO, Liguria – Spostiamoci a due passi da casa nostra: l’Area Marina Protetta di Portofino si estende tra i Comuni di Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure. Il parco confina con il Santuario dei Cetacei, un tratto di mare che arriva fino a Genova, nel quale transitano delfini, balenottere e capodogli.

LA GRACIOSA, Lanzarote, Isole Canarie – Una piccola isola di 27 chilometri quadrati di selvaggia bellezza: a poca distanza da Lanzarote, nell'arcipelago delle Canarie: questo piccolo paradiso è ancora incontaminato, con poco turismo e senza strade asfaltate. La Graciosa è la più grande delle isolette dell'arcipelago di Chinijo, che costituisce la più ampia riserva marina d’Europa. Spettacolari formazioni vulcaniche e un’avifauna di grande interesse naturalistico.

ISOLE CIES, Vigo, Spagna - Non siamo nel Mediterraneo, bensì al largo delle coste della Galizia, tra spiagge selvagge e spettacolari. Le isole Cies sono disabitate e fanno parte del Parco nazionale delle Isole Atlantiche insieme alle isole di Ons, Cortegada e Salvora. Hanno un importante valore paesaggistico e una ricca fauna marina. Per tutelare il parco, l’accesso è consentito a circa 2000 visitatori al giorno.

CATHEDRAL COVE, Penisola di Coromandel, Nuova Zelanda - La riserva marina di Te Whanganui-A-Hei (Cathedral Cove) è situata nella parte meridionale della baia di Mercury, sulla penisola di Coromandel, in Nuova Zelanda. L'area è molto amata dai turisti e riceve circa 150mila visitatori all'anno.

PARCO MARINO DELLA GRANDE BARRIERA CORALLINA, Australia - Si trova lungo la costa nord-orientale dell'Australia e protegge gran parte della barriera corallina australiana. In superficie emergono migliaia di isole e isolotti, mentre la trasparenza delle acque permette di ammirare la straordinaria bellezza dei banchi di coralli.

PARCO MARINO TUN SAKARAN, Malesia - Si trova sulla costa orientale del Borneo malese, a circa 20 chilometri al largo delle coste di Semporna. Il parco comprende alcune isole e scogliere ed è caratterizzato da una ricchissima varietà di specie protette.

MU KO NATIONAL PARK, Isole Surin, Thailandia - L’arcipelago è situato nel Mar delle Andamane, a circa 55 km da Khura Buri, località costiera in provincia di Phang Nga. Il Parco comprende cinque isole praticamente disabitate, dato che la popolazione locale è composta da poche centinaia di persone. La natura ancora selvaggia e incontaminata ne fanno il paradiso degli appassionati di snorkeling e di diving.