Sogno o son desto? Hotel che meritano un viaggio

Tutti almeno una volta nella vita abbiamo desiderato addormentarci e risvegliarci in un luogo incantevole, dove poter trascorrere del tempo con i nostri cari e rilassarci beatamente: Hotels.com propone cinque alberghi da non perdere.



Sextantio Le Grotte della Civita, Matera, Italy - Situato nel cuore della città antica dei Sassi di Matera, patrimonio mondiale dell’Umanità, tutelato dall’Unesco, Le Grotte della Civita è un incantevole progetto che preserva e rispetta gli spazi originali e naturali dei Sassi. Le suggestive camere, ricavate all’interno delle stesse grotte, ampie, con arredi semplici e realizzati con materiali di recupero, regalano un’atmosfera unica ricca di fascino, per un’esperienza abitativa indimenticabile.



Tree Hotel, Svezia - Se amate davvero la natura e vivere all’aria aperta non potete perdervi un soggiorno al Tree Hotel in Svezia. Qui si dorme sugli alberi, in camere uniche costruite come tanti piccoli nidi d’uccello, tra i 4 e i 6 metri d’altezza, nel pieno rispetto dell’ambiente naturale circostante e con materiali rigorosamente eco compatibili. Ogni stanza ha il suo stile, disegnato e creato da uno studio d’architettura e caratterizzata da nome e design particolare. L’albergo è aperto tutto l’anno e i visitatori possono godere della bellezza dei paesaggi circostanti in tutte le stagioni.



Huilo Huilo Montaña Magica, Cile - Immersa nella splendida riserva Huilo Huilo, nella foresta della Patagonia, in 120.000 ettari di natura incontaminata, la Montaña Magica è un albergo davvero speciale che offre ai suoi ospiti la possibilità di dormire in camere costruite all’interno di una “montagna” costruita con materiali nobili dei dintorni, garantendo un basso impatto ambientale. Una cascata che bagna tutti gli alloggi e la bellezza straordinaria dell’ecosistema intorno vi trasferirà in un luogo magico in cui vivere ai ritmi della natura.



Hanging Gardens of Bali, Indonesia - La natura lussureggiante fa da padrona in questo meraviglioso resort che sorge in mezzo alla giungla offrendo panorami mozzafiato. Costruito seguendo i profili naturali della valle, all’ Hanging Gardens gli ospiti sono trasportati da un livello all’altro dell’hotel con una funicolare per il soggiorno in 36 ville ispirate alla tipica architettura balinese con un mix di elementi in granito e bamboo. Ma quello che fa più sognare è sicuramente la spettacolare piscina a sfioro su due livelli che campeggia sulla valle regalando indimenticabili paesaggi esotici.



Burj Al Arab Jumeirah, Dubai - Uno degli alberghi più lussuosi al mondo, il Burj Al Arab sorge su un’isoletta artificiale collegata alla terraferma da un ponte ed è caratterizzato dalla sua particolare forma a vela. Altissimo, decoratissimo e con camere grandissime, qui dentro tutto rappresenta un perfetto biglietto da visita per il regno degli eccessi che è Dubai. L’interno rispecchia lo sfarzo tipico della cultura araba, con ampio utilizzo di foglie d’oro, marmi, specchi, mosaici e un’enorme fontana che regala continui giochi d’acqua. 200 le camere che hanno una grandezza variabile fino ad arrivare ai 780 metri quadri delle Royal Suites al 25° piano, considerate le suites più costose al mondo.