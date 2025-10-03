Seychelles: le spiagge più belle per vacanze in famiglia

BEAU VALLON - A Mahé, Beau Vallon si distingue come la spiaggia più famosa e amata dell’isola: vivace, sicura e perfettamente attrezzata per le famiglie. Le sue zone di balneazione sorvegliate, le ampie aree di sabbia bianca e soffice e la varietà di ristoranti, snack bar e negozi la rendono un luogo dove grandi e piccini possono divertirsi senza pensieri. Anse Royale, sulla costa sud-orientale, incanta con colori tropicali intensi e acque calme protette dalla barriera corallina, ideali per i bambini che vogliono fare i loro primi esperimenti di snorkeling in tutta sicurezza. Per chi cerca tranquillità e spazi per giocare, Anse à la Mouche è una vera gemma nascosta: l’acqua bassa e calma la rende simile a una piscina naturale, perfetta per i più piccoli che vogliono sguazzare liberamente mentre i genitori si godono il sole e il paesaggio circostante.



ANSE VOLBERT - A Praslin, Anse Volbert (Côte d’Or) è la spiaggia “family friendly” per eccellenza: un lungo tratto di sabbia dorata, sicuro e facilmente accessibile, dove i bambini possono correre, costruire castelli di sabbia e divertirsi in acque calme. La spiaggia offre anche una vasta gamma di attività per tutta la famiglia, come kayak, paddleboarding e gite in barca con fondo trasparente, perfette per osservare la fauna marina senza bagnarsi troppo. Per i genitori in cerca di un contesto da sogno, Anse Lazio regala panorami mozzafiato tra rocce granitiche e mare turchese, con zone balneari sorvegliate che assicurano tranquillità e sicurezza durante il bagno. Infine, Anse Georgette è la scelta perfetta per le famiglie avventurose che desiderano intimità e bellezza incontaminata: spesso appartata e silenziosa, offre paesaggi da cartolina dove grandi e bambini possono esplorare, scattare fotografie indimenticabili e vivere un’esperienza più autentica, lontano dalle folle.

