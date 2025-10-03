Seychelles: le spiagge più belle per vacanze in famiglia

© Ente del Turismo | Anse Source D'Argent
Lidi che spiccano per sicurezza, servizi e atmosfere uniche, ideali per lasciar divertire i bambini
Le Seychelles non sono solo la meta dei sogni per i viaggi di nozze: questo arcipelago incantato dell’Oceano Indiano è anche un vero paradiso per le famiglie. Lagune cristalline e tranquille, sabbia bianca e soffice come zucchero, barriere coralline da esplorare e paesaggi da cartolina si combinano a un ritmo di vita lento e rilassato, perfetto per godersi ogni momento insieme ai più piccoli. Qui, i bambini possono giocare in sicurezza, tuffarsi in acque calme e scoprire un mondo naturale straordinario, mentre i genitori si concedono attimi di relax sotto il sole tropicale, circondati da panorami mozzafiato e atmosfere magiche. Le Seychelles diventano così la fuga ideale dove il divertimento dei bambini incontra la serenità degli adulti.
BEAU VALLON - A Mahé, Beau Vallon si distingue come la spiaggia più famosa e amata dell’isola: vivace, sicura e perfettamente attrezzata per le famiglie. Le sue zone di balneazione sorvegliate, le ampie aree di sabbia bianca e soffice e la varietà di ristoranti, snack bar e negozi la rendono un luogo dove grandi e piccini possono divertirsi senza pensieri. Anse Royale, sulla costa sud-orientale, incanta con colori tropicali intensi e acque calme protette dalla barriera corallina, ideali per i bambini che vogliono fare i loro primi esperimenti di snorkeling in tutta sicurezza. Per chi cerca tranquillità e spazi per giocare, Anse à la Mouche è una vera gemma nascosta: l’acqua bassa e calma la rende simile a una piscina naturale, perfetta per i più piccoli che vogliono sguazzare liberamente mentre i genitori si godono il sole e il paesaggio circostante.
ANSE VOLBERT - A Praslin, Anse Volbert (Côte d’Or) è la spiaggia “family friendly” per eccellenza: un lungo tratto di sabbia dorata, sicuro e facilmente accessibile, dove i bambini possono correre, costruire castelli di sabbia e divertirsi in acque calme. La spiaggia offre anche una vasta gamma di attività per tutta la famiglia, come kayak, paddleboarding e gite in barca con fondo trasparente, perfette per osservare la fauna marina senza bagnarsi troppo. Per i genitori in cerca di un contesto da sogno, Anse Lazio regala panorami mozzafiato tra rocce granitiche e mare turchese, con zone balneari sorvegliate che assicurano tranquillità e sicurezza durante il bagno. Infine, Anse Georgette è la scelta perfetta per le famiglie avventurose che desiderano intimità e bellezza incontaminata: spesso appartata e silenziosa, offre paesaggi da cartolina dove grandi e bambini possono esplorare, scattare fotografie indimenticabili e vivere un’esperienza più autentica, lontano dalle folle.
ANSE SOURCE D’ARGENT - A La Digue, Anse Source d’Argent è senza dubbio la spiaggia più iconica e fotogenica per le famiglie: pozze di marea poco profonde, sabbia bianca e soffice e onde dolci creano un ambiente sicuro dove i bambini possono giocare liberamente. La spiaggia è dotata di servizi essenziali, tra cui bagni, snack bar e aree picnic ombreggiate, il tutto nella splendida cornice della tenuta di L’Union, che richiede un piccolo ingresso a pagamento. Anse Severe, situata vicino al villaggio di La Passe, è perfetta per i più piccoli: acque calme, fondali bassi e ottime opportunità per snorkeling da principianti la rendono ideale per giornate rilassanti in famiglia. L’atmosfera è arricchita dai venditori locali di frutta e dai colori vivaci del villaggio, a pochi passi dalla spiaggia. Infine, Anse La Réunion è la scelta ideale per chi cerca comodità e relax: sempre tranquilla, con ingressi poco profondi, vicina a hotel per famiglie, negozi e bar. Qui le giornate scorrono lente, tra giochi sulla sabbia, spuntini all’ombra delle palme e momenti di puro relax per genitori e bambini.
