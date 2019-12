Scandinavia: dormire nel ghiaccio sotto cieli infuocati

Fell Centre Kiilopää, Hotel Niilanpää, Finlandia - Situati nel cuore della Lapponia, gli chalet del Fell Centre Kiilopää, Hotel Niilanpää ti permettono di abbracciare completamente la natura, con la neve a portata di mano sull’uscio della camera. Perfetto per coloro che desiderano ammirare la spettacolare aurora boreale, visto che c'è un osservatorio proprio nell'hotel. Anche una sensazionale sauna finlandese è disponibile per gli ospiti pronti a vivere una vera esperienza all'aperto.



Villa Iglu, Finlandia - Si trova nella Finlandia settentrionale, vicino al comprensorio sciistico di Ruka. Il resort è composto da una selezione di accoglienti cottage in legno e una Glass Igloo con pareti e soffitti in vetro per gli ospiti che vogliono godersi l'aurora boreale comodamente dal proprio letto. La sera, rilassati nella sauna all'aperto e nelle vasche idromassaggio, dopo aver cenato nel ristorante dell'hotel in stile svizzero che offre carne locale tra cui renne e alci.



Igluhut, Finlandia - Per coloro che vogliono immergersi nella natura in inverno, Igluhut è un must. Situate ad Espoo, nella Finlandia meridionale, queste case sugli alberi sono costruite tra i pini innevati all’interno del Nuuksio Reindeer Park. Gli ospiti potranno dare da mangiare e fotografare le renne dall'interno del proprio lodge: un'esperienza unica per essere davvero un tutt'uno con la natura.



Icehotel, Svezia - Soggiornare nel primo hotel di ghiaccio al mondo l’Icehotel nel villaggio svedese di Jukkasjärvi. Creato nel 1989, rinasce in una nuova veste ogni inverno, con artisti provenienti da tutto il mondo che si uniscono per prendere parte a questa spettacolare creazione di neve, ghiaccio e luci che compongono Icehotel. Gli ospiti possono scegliere tra una vasta gamma di attività durante il loro soggiorno, tra cui un tour in slitta trainata da cani, un safari alla scoperta dell’aurora boreale e lo sci di fondo. Il tutto suggerito dal sito Hotels.com.