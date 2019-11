Tra mare e cielo: sette hotel in simbiosi con la natura

Starlight Room Dolomites 360 (Veneto) – A Cortina d’Ampezzo, dalle parti del Rifugio Col Gallina, è in arrivo una nuova stanza sotto il cielo delle Dolomiti. Si tratta della seconda Starlight Room Dolomites 360: “stanze mobili” immerse nella natura che possono ruotare su loro stesse per seguire il movimento degli astri e cambiare prospettiva. Per una notte circondata dalla magia del cielo, lontana dall’inquinamento luminoso e dal rumore. Le due strutture sono uniche nel loro genere: sono nate, brevettate e costruite in Veneto con materiali ecosostenibili. La nuova arrivata, disponibile da questo inverno, è inoltre completamente accessibile anche a persone con disabilità motorie.



Løvtag (Danimarca) - Niente piedi per terra. Trascorrere un soggiorno su un albero, avvolti dalla foresta, è la nuova tendenza per disconnettersi da tutto e recuperare il contatto con la natura. Løvtag è un complesso di casette in legno in cima agli alberi, circondate dalle fronde colorate e dal suono delle foglie, un’oasi di tranquillità, nascosta in una zona di incredibile bellezza nei dintorni di Aarhus, con una bellissima vista sul Mariager Fjord. Il posto ideale dove ricaricarsi con energie rinnovabili.



The 72 Hour Cabin (Svezia) – Nove stanze di vetro in Dalsland, nella Svezia occidentale, si mimetizzano tra idilliache montagne, fitte foreste boreali e laghi cristallini. Con le pareti e il tetto completamente trasparenti, le casette offrono una totale immersione nella natura, in autentico stile svedese. Per vivere a pieno l’esperienza del luogo sono disponibili numerose attività come equitazione, kayak, tiro con l'arco, oltre all'accesso alla barca a remi e alla canna da pesca.



Hatta Damani Lodges (Emirati Arabi Uniti) – Poco lontano dalle luci scintillanti di Dubai, gli Hatta Damani Lodges offrono la possibilità di immergersi tra pittoresche montagne e ritirarsi in un ambiente sereno e tranquillo. Allo stesso tempo i lodge si trovano nelle vicinanze dell'Hatta Wadi Hub, dove gli amanti dell’avventura hanno a disposizione una vasta gamma di attività: downhill mountain bike, fionda umana, tiro con l'arco, salti in caduta libera, ponte di corde, arrampicata su parete, trampolini per bambini e per adulti, zip line, e l’Hatta Drop-in, un parco completamente dedicato ai salti in acqua.



Lafay Resort & Spa (Lombardia) – Nel cuore della Riviera dei Limoni del lago di Garda, a Gargnano, il Lafay Resort & Spa si estende su un parco naturale di 11 ettari tra dolci colline e terrazze naturali di ulivi e boschi. Perfettamente integrato con il territorio e fondato su tecnologie ecosostenibili, il resort dispone di suite realizzate con tessuti naturali, marmi italiani, legno di ulivo e noce, tutte con affaccio sul lago. Un vero tempio di benessere è la Spa da 3800 mq, diversificata in tre aree con diversi percorsi, che propone anche programmi di salute specifici.



Skyview Chalets del Toblacher See (Trentino Alto Adige) - Dedicati a chi ama la libertà, ma anche il massimo del comfort, i nuovissimi chalet del Toblacher See affacciati sul Lago di Dobbiaco (BZ) sono circondati dal teatro naturale delle Dolomiti. Qui lo spettacolare paesaggio non scompare al calar della sera, ma si accende ogni notte grazie ai soffitti di vetro, che consentono di dormire letteralmente sotto le stelle. La colazione - bio e con prodotti locali viene recapitata davanti alla porta ogni mattina. Per coccolarsi ulteriormente ogni chalet ha la propria Spa privata.



Feuerstein (Trentino Alto Adige) – Il Nature Family Hotel è incastonato nello stupendo scenario della Val di Fleres, completamente avvolto dalle cime e dai fitti boschi di abeti. Circondato da ampie vetrate che annullano le barriere con il paesaggio, l’hotel dispone di 90 camere, pensate per venire incontro alle esigenze di una vacanza in famiglia. Fiori all’occhiello del Feuerstein sono la magnifica Mountain SPA di 3000 mq e lo Yoga Loft panoramico. Alla Family Sauna può accedere tutta la famiglia: studiata per vivere un’intensa vicinanza con i propri piccoli nella benefica interazione del calore, del vapore e dell’aroma del legno, offre un trattamento purificante utile a rinforzare le difese immunitarie e a favorire il decongestionamento delle vie respiratorie.