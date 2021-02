Romantici, futuristici, pazzeschi: i ponti più belli del mondo

Ponti: ecco i più belli e curiosi del mondo Il più lungo del mondo: Hong Kong Zhuhai Macao Bridge Istockphoto 1 di 11 Il più iconico: Ponte Octavio Frias De Oliveira, Brasile Istockphoto 2 di 11 Il più bio: The Helix, Singapore: si ispira alla forma del DNA Istockphoto 3 di 11 Il più bagnato: Banpo Bridge, Corea del Sud Istockphoto 4 di 11 Il più lacustre: Lake Pontchartrain Causeway, USA Istockphoto 5 di 11 Il più... levatoio: Gateshead Millennium Bridge, Inghilterra Istockphoto 6 di 11 Il più volante: Slauerhoffbrug, Leeuwarden, Olanda Istockphoto 7 di 11 Il più curioso: Python Bridge, Amsterdam Istockphoto 8 di 11 Il più lungo d Europa: il ponte Vasco da Gama, Portogallo Istockphoto 9 di 11 Il più meditato - Ponte Rion Antirion, Golfo di Corinto, Grecia: 120 ANNI PER PROGETTARLO Istockphoto 10 di 11 11 Il più romantico: il ponte dei Sospiri, Venezia Istockphoto 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

I ponti sono simbolo del passaggio da un luogo all'altro e della capacità di superare un ostacolo, scavalcandolo. A volte si tratta di valicare un corso d’acqua, o uno spazio vuoto, o di un espediente per abbreviare una via. L’ingegno umano nel trovare soluzioni e l’inventiva degli architetti hanno trasformato i ponti in veri capolavori di ingegneria e di design. Ne abbiamo scelti dieci, tra i più arditi e curiosi del mondo, più uno, a testimonianza del passato e in omaggio alla nostra Italia. Difficile stabilire quale sia il più bello.