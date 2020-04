Portogallo tinto d’azzurro: alla scoperta degli Azulejos

Al-zuleique è la parola araba che ha dato origine a quella portoghese azulejo e indicava la "piccola pietra liscia e levigata" che i mussulmani usavano nel medioevo. Il modo in cui gli arabi impiegavano gli azulejos per decorare i pavimenti piacque molto ai sovrani portoghesi e questo tipo di decorazione finì per svolgere un ruolo importante nell’architettura a partire dal XVº secolo.



Visita virtuale - Nel XVIIIº secolo l’azulejo "invase" chiese e conventi, palazzi e case, giardini, fontane e scalinate. Con disegni geometrici, o raffigurazioni delle vite dei santi o di temi profani come le favole di La Fontaine, a volte commentati da scritte quasi come fossero una versione primitiva dei moderni fumetti, i pannelli di azulejos diventarono uno dei principali elementi della decorazione portoghese.Viaggiare per il Portogallo è come visitare un museo all’aperto dell’arte dell’azulejo, ma nel Museu Nacional do Azulejo, a Lisbona, se ne può conoscere anche in modo virtuale la storia e l’evoluzione tecnica e artistica, dai primordi sino ai giorni nostri.



La Metropolitana di Lisbona - Le stazioni della Metropolitana di Lisbona sono tutte rivestite di pannelli di azulejos, con opere di artisti portoghesi come Vieira da Silva o Júlio Pomar. In tutto il Portogallo si ammirano pannelli di azulejos nelle antiche stazioni ferroviarie, nella maggior parte dei casi presentano raffigurazioni che alludono a costumi, tradizioni e paesaggi dei luoghi in cui si trovano. Una delle più notevoli è quella di São Bento, a Porto.



Insetti e piante sugli Azulejos - Ad Aveiro, i pannelli di azulejos si osservano su edifici di stile Liberty, nel centro della città. Uno dei ceramisti dell’ottocento più noti in Portogallo, Rafael Bordalo Pinheiro progettò pannelli di grandi dimensioni che raffigurano insetti e piante. All’epoca fu un’innovazione e ancora oggi le sue opere sorprendono chi le osserva. Possiamo ammirarle a Lisbona nel museo dedicato all’artista, il Museu Rafael Bordalo Pinheiro.



Patrimonio dell’umanità - A Sintra, in mezzo a un paesaggio che è Patrimonio dell’Umanità, nel Palácio da Vila si osserva l’impiego dell’arte dell’azulejo lungo i secoli, secondo il gusto dei sovrani che vissero in quel palazzo. La Chiesa di São Lourenço, a Almancil, è un esempio notevole di rivestimento totale in azulejo (pareti e soffitto) caratteristico dello stile barocco portoghese, e allo stesso tempo un luogo di visita obbligatoria del patrimonio storico dell'Algarve.



