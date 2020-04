Danimarca sul web, il meglio dei suoi musei

The Louisiana Channel - Creato nel 2012, il Museo della Louisiana dispone di un canale video molto ricco di contenuti su arte e cultura. Inizialmente sviluppato per sfruttare la vasta rete di artisti, autori, architetti legati al museo, il canale include brevi interviste e approfondimenti su artisti del calibro di Norman Foster, Sally Rooney e Marina Abramović.



Museo nazionale - Il canale del Museo Nazionale permette di accedere ad approfondimenti illuminanti (e divertenti) dei curatori mentre guidano attraverso le collezioni del museo online. È anche interessante scoprire cosa succeda dietro le quinte di un museo d'arte: dal lavoro di ricercatore arti-stico alla risoluzione di problemi pratici sulla luce.



Designmuseum Denmark - Gli appassionati di design danese potranno accedere a tanti contenuti sul sito del Design Museum, tra questi un podcast in inglese, il tour della mostra The Danish Chair e tanti materiali scaricabili.



The Danish Architecture Center - L'app del DAC consente di esplorare l'architettura di Copenhagen e offre tanti approfondimenti e ispirazioni, dalle interviste con architetti del calibro di Jan Gehl alla mostra online Formgivning del famoso studio BIG con un'opzione Realtà Virtuale (fruibile se si possiedono le cuffie).



Il Royal Danish Theatre - Mentre i teatri della Danimarca sono vuoti, è ancora possibile immergersi nel balletto, nella musica, nel teatro e nell'opera grazie ai canali video del Royal Danish Theatre.



