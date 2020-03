Dieci musei da visitare subito: in modo virtuale

Pinacoteca di Brera, Milano - Lo straordinario Cristo Morto di Andrea Mantegna oppure l’iconica Canesta di frutta del Caravaggio e l’universale "Bacio" di Francesco Hayez sono tra i tanti capolavori offerti dalla Pinacoteca di Brera, galleria nazionale di arte antica e moderna ospitata in uno dei più grandi palazzi di Milano e aperta al pubblico dal 1809. La meravigliosa collezione è online.



Il Museo Leonardo da Vinci di Milano - il Museo della Scienza e della Tecnollogia Leonardo da Vinci di Milano mantiene vivo il dialogo con il pubblico grazie al format digitale #storieaportechiuse che porta i visitatori all’interno del Museo anche quando non accessibile, C'è anche un palinsesto tematico con rubriche diverse tutti i giorni: il lunedì si esplora il dietro le quinte del Museo e i suoi depositi; il martedì sono di scena i laboratori e l’attività educativa; il mercoledì si trattano temi di attualità scientifica; il giovedì si svela la storia del Museo attraverso aneddoti inediti; si curiosa poi archivi e biblioteche (rubrica del venerdì ARCHIVI & BIBLIOTECHE), Il sabato di parla di spazio e astronomia a 360° e infine la domenica ci si lascia affascinare dal genio di Leonardo da Vinci e dalle Nuove Gallerie.



Gallerie degli Uffizi, Firenze - E’ una delle più celebri gallerie d’arte al mondo, scrigno di capolavori assoluti, riassunto mirabolante della storia dell’arte con un occhio particolare al Rinascimento. Le Gallerie degli Uffizi sono composte anche dal Corridoio Vasariano, Palazzo Pitti, il Giardino dei Boboli. Vi troverete la nascita di Venere del Botticelli, opere di Giotto e Pontormo, di Durer, Caravaggio, Giorgione, Tiziano, Un viaggio virtuale nella Bellezza.



Musei vaticani, Roma - Come e in qualche caso più degli Uffizi, una volta nella vita bisogna visitare i Musei Vaticani, una sorta di cassaforte della cultura occidentale e non solo. Furono fondati da Papa Giulio Secondo nel 1506 e occupano gran parte del cortile del Belvedere. Annessa ai Musei Vaticani l’opera d’arte più famosa del mondo, ovvero la Cappella Sistina affrescata da Michelangelo. Il museo sorse dopo il ritrovamento in un vigneto romano di un'opera classica che influenzò, con la sua forza espressiva, tutto la scultura a venire: il gruppo di Laocoonte.



Acquario di Genova - L'Acquario di Genova è un acquario situato a Ponte Spinola, nel cinquecentesco porto antico di Genova. E’ il terzo acquario d’Europa e fu progettato da Renzo Piano. E’ visitato ogni anno da oltre un milione di turisti. Si avvale di ben 39 vasche coperte e quattro a cielo aperto. Squali, pesci rarissimi ma anche lamantini, delfini, foche e pinguini. Un sogno per qualsiasi bambino.



Il Museo greco di Atene - Il Museo Archeologico Nazionale di Atene è il più grande museo in Grecia e uno dei più importanti al mondo. Originariamente destinato a ricevere tutti gli scavi del XIX secolo, principalmente dall'Attica e da altre parti del paese, diventò il museo archeologico nazionale centrale e si arricchì di reperti provenienti da tutte le parti del mondo delle Grecia classica. Le sue ricche collezioni, che comprendono oltre 11.000 reperti, offrono al visitatore un panorama dell'antica cultura greca dalla preistoria alla tarda antichità.



Museo del Prado, Madrid - Per chi ama le impressionanti visioni di Bosch e di Goya, le tele impressionanti dei pittori fiamminghi e naturalmente del grandiartisti spagnoli deve dare un’occhiata al Museo del Prado, una delle pinacoteche più importanti del mondo e si trova a Madrid in Spagna.Vi sono esposte opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra cui Beato Angelico, Andrea Mantegna, Raffaello Sanzio, Hieronymus Bosch, Rogier van der Weyden, Bruegel il Vecchio, El Greco, Pieter Paul Rubens, Tiziano, Diego Velázquez, Francisco Goya.



British Museum, Londra - Otto milioni di opere, tutte le epoche dell’umanità rappresentate a livelli supremi. Bastano queste informazioni per presentare uno dei Musei più importanti del mondo: il British Museum di Londra. Tra opere di Leonardo, stupefacenti sculture egizie, la stele di Rosetta. Semplicemente strabiliante.



L'Hermitage di San Pietroburgo - Gauguin, Picasso, Monet, Matisse, Renoir, ma anche Van Gogh, David, Cezanne e Caravaggio e tantissima arte italiana: vicino al mar Baltico, il museo

dell’Hermitage di San Pietroburgo è una vera miniera per gli amanti dell’Arte. Il magnifico edificio che si affaccia sulla Neva fu progettato dall’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli e inaugurato nel 1762.



Louvre, Parigi - Il Louvre di Parigi non abbisogna di presentazioni: è forse il museo più famoso del mondo, frutto di secoli di raccolta di opere d’arte da ogni parte del mondo e dall’Italia in Particolare, tanto che contiene quella che è l’opera in assoluto più famosa, cliccata, replicata del globo, la Gioconda di Leonardo. Ma nelle sue sale potrete trovare veramente il meglio dell’arte del nostro pianeta.