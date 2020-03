Nonni e nipoti: cinque mete per un "gramping" perfetto

Il viaggio skip-gen permette infatti di vivere momenti unici in famiglia alla scoperta di paesaggi che lasciano senza fiato. Musement, piattaforma per viaggi, ha selezionato cinque luoghi in Europa dove lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo, vivere momenti a contatto con la natura e dare la possibilità ai nonni di vincere il titolo di migliore compagno di avventure.



Croazia – A 10 chilometri dallo stupendo Parco Nazionale dei Laghi di Plitviče, in Dalmazia, esiste un campeggio ideale per adulti e bambini che amano le attività all’aria aperta. Qui si nasconde infatti un angolo di paradiso verde che pare essere uscito da una fiaba incantata. In primavera il paesaggio assume mille colori regalando scorci di rara bellezza. In questa cornice magica non sarà difficile convincere i propri nipoti a scoprire i Laghi di Plitviče. Laghi turchesi, grandi cascate, foreste verde intenso e mulini ad acqua: una gita in uno dei parchi naturali UNESCO più belli d’Europa con una guida esperta assumerà ben presto le sembianze di una vera avventura in stile cartoon.



Paesi Bassi - Abbandonare l’idea della città per lasciarsi conquistare dalla bellezza naturale del Waterland: è questo il primo passo da fare per un’autentica avventura in pieno stile giovani marmotte. Un soggiorno a impatto zero immerso in 1,5 ettari di terreno dove i più piccoli membri della famiglia potranno correre e scorrazzare in libertà. Qui, dove i paesaggi lontani dal caos dominano le scene, l’imperdibile tour in canoa al tramonto è d’obbligo. Remare tra le brughiere, visitare gli incantevoli villaggi del XVII secolo, gli stessi luoghi che hanno ispirato alcuni dei più famosi pittori olandesi come Ruysdael e Rembrandt, per poi concludere la giornata con un pic nic dal sapore locale. Cosa chiedere di più per i propri nipoti?



Spagna - I soggiorni qui sono caratterizzati da temperatura mediterranea, buon cibo e tanta natura. Dove? Nel cuore del Parco Naturale di Montserrat dove non sarà difficile lasciarsi incantare dai meravigliosi sentieri di Montserrat, grazie alle singolari formazioni rocciose che regalano vere e proprie opere d’arte firmate da Madre Natura. Cosa non perdere? La vista dalla cima del monte da dove incredibili scorci panoramici conquisteranno occhi e anima di grandi e piccini.



Portogallo - Per i nonni più avventurosi, la regione dell'Algarve in Portogallo è la meta da scegliere. Qui le ore centrali della giornata vengono trascorse in acqua tra surf, kytesurf e tour delle grotte facendo snorkeling. Prima di rientrare in tenda o in una casa sull’albero nella regione dell’Algarve, i piccoli e grandi esploratori avranno la possibilità di visitare le venti grotte lungo la costa, tra cui quella celebre del mare di Benagil. Un'insolita e spettacolare formazione rocciosa in grado di creare una serie di archi in pietra naturale, inclusa oggi tra le 10 meraviglie naturali del mondo. Chi non amerebbe un nonno che svela ai propri nipoti gemme di tale bellezza?



Toscana - A meno di un’ora da Siena, nel comune di Asciano, un camping immerso in un meraviglioso uliveto accomoda i propri ospiti in 10 confortevoli tende dai tratti romantici. La piscina, grande attrazione per i più piccoli, e la vista mozzafiato sulla collina sono tra i plus che renderanno ogni vacanza genitori-free indimenticabile. Quale migliore cornice quindi per cimentarsi a quattro mani in una lezione privata di cucina? Il modo più naturale e creativo per introdurre ai propri nipoti il tema dell’importanza dell’alimentazione e, allo stesso tempo, imparare i segreti delle ricette senesi.