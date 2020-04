Perdersi nel verde: i labirinti vegetali

Un tempo venivano costruiti per stupite e per il diletto dei nobili che li ospitavano nei loro giardini. Oggi i labirinti sono veri capolavori vegetali , banco di prova ed elemento di sfida per designer e paesaggisti. Per chi li visita sono soprattutto luoghi in cui è bello perdersi e tornare un po’ bambini. Ne abbiamo scelti alcuni, tra i più curiosi e grandi del mondo.

LABIRINTO DELLA MASONE, FONTANELLATO, PARMA - E’ il più grande del mondo e di recente costruzione: si trova a Fontanellato, nasce da un’idea dell’editore e designer Franco Maria Ricci, ed è frutto di una promessa da lui fatta nel 1977 allo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Il labirinto è fatto di bambù di diverse specie, con pianta a stella e copre 7 ettari di terreno. Al centro si trova una piazza di duemila metri quadrati contornata da porticati e ampi saloni: ospita concerti, feste, esposizioni e altre manifestazioni culturali.



PINEAPPLE GARDEN MAZE, OAHU, HAWAII - Anche questo labirinto ha grandissime dimensioni e comprende oltre cinque chilometri di stradicciole, sentieri e passaggi. È composto da piante di ananas e, osservandolo dall’alto, è evidente la sua forma che ricalca quella della tradizionale camicia aloha con un motivo di ananas al centro. Il labirinto comprende oltre 14.000 piante tra cui, oltre agli ananas, anche croton, heliconia, e panax. Al suo interno si trovano otto stazioni nelle quale sono nascosti indizi per risolvere un gioco collegato al percorso.



CORN MAZE, KLINGEL'S FARM, SAYLORSBURG, USA – È così intricato da essere chiamato anche Mazezilla, dal nome del mostro Gozilla e maze, che in inglese significa appunto labirinto. È ampio oltre quattro ettari e costituisce una popolare attrazione all'interno di una grande tenuta agricola statunitense. Il percorso è sorvegliato dal personale che, spesso, deve intervenire per aiutare visitatori che non riescono davvero a trovare la via d'uscita.



LONGLEAT HEDGE MAZE, WILTSHIRE, REGNO UNITO - Il labirinto è stato costruito nel 1975 dall’architetto Grez Bright ed è composto da oltre 16mila siepi di tasso per un percorso della lunghezza totale di 2,75 chilometri. Per rendere più interessante (e complicato) il percorso, alcuni ostacoli si possono scavalcare grazie a un sistema di ponticelli. Se a qualcuno sembra troppo difficile, ci sono all’interno del parco che ospita il labirinto, altri tre percorsi più piccoli, tanto per farsi le ossa.



AYIA NAPA, CIPRO – Questa bella località marina, offre ad offrire mare incantevole e rocce spettacolari, ha anche un giardino botanico nel quale si trova un grazioso labirinto vegetale, nel quale fare una bella passeggiata quando si è sazi di sole e spiaggia



GIARDINI MARQUEYSSAC, DORDOGNAS, FRANCIA – I giardini del castello di Marqueyssac risalgono al Seicento e sono stati costruiti per volontà di Bertrand Vernet de Marqueyssac, consigliere di Luigi XIV. I giardini del castello offrono chilometri di passeggiate contornate da 150 000 bossi centenari potati a mano. Il parco ospita anche belvederi, rocaille, cascate e i cosiddetti “théâtres de verdure” (teatri di verzura) con scenografici scenari verdi.



GIARDINI DELL’ALCAZAR, SEGOVIA, SPAGNA - L'Alcazar di Segovia è una fortezza risalente al periodo della dominazione araba, successivamente ampliata nel Quattrocento ed edificata su una panoramica altura. Ospita un magnifico giardino labirinto: qui è difficile perdere la strada, ma è comunque tutto da ammirare.



LABIRINTO VINICOLO DI KRÄNZELHOF, MERANO, ALTO ADIGE - Kränzelhof è una cantina vitivinicola situata alle porte di Merano, nella zona di Cermes. La tenuta ha una storia antichissima, risalente al lontano 1182, e oggi è famosa anche per i suoi sette giardini. Uno di questi ospita un labirinto vinicolo, realizzato con oltre dieci specie diverse di vitigni, lungo un percorso di 1500 metri.



LABIRINTO BORGES, ISOLA DI SAN GIORGIO, VENEZIA – Siamo a poca distanza da piazza San Marco: l’isola di San Giorgio ospita una celebre basilica e un ex monastero. Nel giardino dell’antico convento si trova il labirinto Borges, proprietà della Fondazione Giorgio Cini, realizzato nel 2011 e dedicato allo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Il percorso è creato grazie a oltre 3000 piante di bosso e si snoda per circa 1150 metri, ma la vera sorpresa la si può scoprire solo se lo si guarda dall’alto, ad esempio dal campanile della basilica: i sentieri, tra spirali e linee rette, nascondono parole e simboli, tra cui anche il nome “Borges”.



LABIRINTO AMOROSO, VILLA PISANI, STRA - Villa Pisani è una delle più famose Ville della Riviera del Brenta. L’elegante edificio settecentesco è circondato da un incantevole giardino nel quale si trova un magnifico labirinto di siepi di bosso. Realizzato nel Settecento come luogo di divertimento, era in realtà utilizzato soprattutto per convegni amorosi: una dama mascherata era solita dare appuntamento a uno spasimante nella torretta centrale: il cavaliere per conquistare il suo favore doveva sperare il complesso percorso fino a lei e convincerla a rivelarsi.