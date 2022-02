Tripadvisor: i parchi naturali più amati dai viaggiatori di tutto il mondo

Sono anche luoghi molto amati dagli appassionati di attività open air e, in tempi in cui il distanziamento sociale è un imperativo, offrono anche la possibilità di fare outdoor lontano dalle folle. Tripadvisor ha compilato la classifica dei Parchi Nazionali più amati dai viaggiatori di tutto il mondo, in base alle recensioni e alle preferenze espresse dalla sua community globale: ecco allora la Top 25, in cui al primo posto si piazza il Parco Nazionale del vulcano Arenal, in Costa Rica, seguito dal Parco Corbetta (India) e dal Parco Nazionale del Serengeti, Tanzania. Al tredicesimo posto troviamo anche una destinazione italiana: il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano , apprezzato soprattutto per le sue ampie viste sul mare, per i complessi di grotte profonde e per le tracce del passato che si possono ammirare, tra cui le antiche città Paestum e Velia.

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Italia, in tredicesima posizione

1 Parco Nazionale del vulcano Arenal, Costa Rica – È un luogo magico, con vulcani, cascate e sorgenti termali. Il parco è pianeggiante, ricco di viste panoramiche e ampi sentieri da esplorare che si snodano attraverso boschi centenari e antiche distese di lava, con il vulcano Arenal che domina il paesaggio.

2 Parco Corbett, India - Situata nell'India settentrionale, nel distretto di Nainital, Corbett è uno dei parchi naturali più antichi dell'India e un polo irresistibile di attrazione per gli amanti della fauna selvatica, con oltre 400 specie di piante e 550 specie di animali. Il parco è un'area protetta in cui vive la tigre del Bengala, a elevato rischio di estinzione, da ammirare in uno splendido contesto paesaggistico.

3 Parco Nazionale del Serengeti, Tanzania – Le sconfinate pianure del Parco Nazionale del Serengeti, rinominate dai Masai "il luogo dove la terra non finisce mai" costituiscono uno dei parchi più celebri e amati del mondo. Qui si può assistere alla famosa migrazione annuale del Serengeti, la più grande e lunga in assoluto via terra.

4 Riserva Nazionale di Masai Mara, Kenya – Ci sono leoni, leopardi, zebre o elefanti, ma soprattutto migliaia e migliaia di gnu in migrazione, perennemente cacciati dai predatori. È una dei più sbalorditivi spettacoli della natura, tutto da ammirare nel Kenya sudoccidentale.

5 Parco nazionale di Kruger, Sudafrica – È la più grande riserva di caccia in Sudafrica, tanto che il Kruger National Park è in pratica sinonimo di "safari". È il parco nazionale più importante del Paese, ospita oltre 500 specie di uccelli, 100 di rettili, circa 150 di mammiferi. Comprende inoltre numerosi siti archeologici e una flora ricchissima e variegata.

6 Fiordland National Park, Nuova Zelanda – Secondo il celebre scrittore Rudyard Kipling questo parco, situato nell’Isola del Sud, è l’ottava meraviglia del mondo. Il sensazionale fiordo Milford Sound ne è il protagonista indiscusso: scolpito nei ghiacciai è il magico sfondo di incredibili escursioni in bici e in kayak tra acque smeraldine e magnifiche cascate.

7 Parco nazionale e Riserva di Denali, Alaska – Montagne imponenti, in primo luogo il monte McKinley, o Denali, il cui nome significa appunto "il più grande", con i suoi oltre 6.000 metri di altitudine, e soprattutto spazi sconfinati: il parco ha una superficie immensa, superiore a quella dello stato Massachusetts, ed è attraversato da una sola strada: chi cerca solitudine e natura selvaggia è nel posto giusto.

8 Parco nazionale del Kilimanjaro, Tanzania – Un vulcano imponente; con i suoi 6.000 metri è la vetta più alta dell'Africa e la montagna solitaria più elevata al mondo: ai suoi piedi si estende il parco nazionale che prende il suo nome: è un'area protetta al di sopra dei 2.700 metri di altitudine. Il paesaggio varia man mano che si sale di quota, tra lussureggianti foreste che ospitano elefanti, bufali e leopardi, tra brughiere di erica gigante fino ai ghiacci di alta quota.

9 Westland Tai Poutini National Park, Nuova Zelanda – Il nome del parco evoca subito l’immagine dei ghiacciai Fox e Franz Josef, celebri per la velocità del loro movimento: si spostano infatti anche di quattro metri al giorno. Un luogo in cui la natura si mostra in tutta la sua selvaggia meraviglia.

10.New Forest, Regno Unito – Un parco accogliente, con un territorio pianeggiante, ricco di viste panoramiche e ampi sentieri da esplorare che si snodano attraverso boschi centenari. Tra queste ricordiamo Bolderwood, oggi foresta protetta e oasi per i cervi, ma un tempo terreno di caccia dei re normanni.

Gli altri parchi che completano la classifica sono, nell’ordine:

11. Snowdonia National Park, Regno Unito

12. Parco Nazionale di Banff, Alberta

13. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Italia

14. Parco nazionale Jasper, Alberta

15. Parco nazionale del Grand Canyon, Arizona

16. Tarangire National Park, Tanzania

17. Ngorongoro Conservation Area, Tanzania

18. Freycinet, Australia

19. Vatnajokull National Park, Islanda

20. Parco nazionale Grand Teton, Wyoming

21. Parco nazionale di Bryce Canyon, Utah

22. Parco nazionaledei laghi di Plitvice, Croazia

23. Chapada dos Veadeiros National Park, Brasile

24. Uluru-Kata Tjuta National Park, Australia

25. Parco nazionale di Zion, Utah