Dove andare nel 2024: le mete migliori, mese per mese

"Le mete di tendenza, di fatto, sono sempre più quelle dove ci si può sentire al centro dell’azione, vivendo momenti irripetibili. Può trattarsi di destinazioni esotiche ma non solo: scegliere paesi più conosciuti, andandoci però fuori stagione per uno specifico evento, vuol dire riscoprirli con occhi nuovi", come suggerisce CartOrange, che ha fatto della ricerca di itinerari insoliti e su misura e della selezione di esperienze personalizzate il suo obiettivo.

Gennaio in Norvegia Tromsø, in Norvegia, è un luogo straordinario per osservare l’aurora boreale e gennaio è uno dei mesi migliori per farlo: con le lunghe notti invernali, si ha infatti un'ottima possibilità di assistere a questo spettacolo luminoso nel cielo artico. Dal 26 gennaio al 3 febbraio 2024 è in programma anche il Nordlysfestivalen - Northern Lights Festival, dove l’Aurora verrà celebrata con una serie di concerti di musica classica, jazz e contemporanea. Una volta arrivati a destinazione, poi, si può fare tanto altro. Tromsø offre anche esperienze uniche come safari in motoslitta e visite alle fattorie delle renne, dove venire a contatto la cultura e le tradizioni sami.



Febbraio in Brasile Il Carnevale di Rio de Janeiro è uno degli eventi più spettacolari al mondo: bisogna parteciparvi almeno una volta nella vita. Nel 2024 si tiene dal 9 al 17 febbraio. Durante questo periodo, le strade di Rio sono animate da sfilate di carrozze, balli, musica e spettacoli. Mentre gran parte delle festività si svolge nelle strade e nel Sambadrome, le famose spiagge di Rio, come Copacabana e Ipanema, sono pronte a offrire sole e relax tra un'esperienza e l'altra. Se si hanno più giorni a disposizione, poi, Rio de Janeiro può essere un punto di partenza per scoprire altri luoghi spettacolari del Brasile come le cascate Iguazu e fare escursioni nella foresta amazzonica, navigando lungo il Rio Negro e visitando le comunità indigene.



Marzo in Giappone A marzo e aprile, i ciliegi iniziano a fiorire in tutto il



Aprile in Thailandia Il Songkran è il capodanno thailandese che si svolge tradizionalmente dal 13 al 15 aprile di ogni anno. In questi tre giorni di “Festival dell’Acqua” le persone si gettano acqua a vicenda per simboleggiare la pulizia spirituale e l'inizio del nuovo anno. Le celebrazioni comprendono anche visite ai templi per pregare e fare offerte, nonché attività culturali e processioni religiose. Una festa allegra e gioiosa nella quale lasciarsi coinvolgere.



Maggioin Galles Il festival letterario che si tiene a Hay-on-Wye, un piccolo villaggio nel Powys, Galles, si svolge dal 23 maggio al 2 giugno 2024. In quei giorni la piccola località, nota come “la città dei libri” per la quantità di piccole librerie specializzate che ospita, chiama a raccolta autori, scrittori, artisti e pensatori di fama internazionale che discutono e condividono le loro opere con gli appassionati di letteratura di tutto il mondo, in un’atmosfera unica.



Giugno in Svezia Il Midsommar è la celebrazione tradizionale svedese del solstizio d'estate, il giorno più lungo e luminoso dell'anno. Cade nella terza settimana di giugno e si festeggia all'aperto, con danze, canti e rituali tradizionali che hanno radici antiche e si collegano a tradizioni pagane. Oggi è una festa molto amata che riflette l'importanza della natura e della luce nella cultura svedese.



Luglio negli USA In tutti gli Stati Uniti, il 4 luglio (l’Independence Day) è una festa nazionale dedicata alla celebrazione dell'indipendenza del paese. Le città organizzano spettacolari fuochi d'artificio, parate, concerti e altre attività festose. Tra le celebrazioni più famose ci sono quelle a New York, Washington D.C., Boston e Philadelphia.

