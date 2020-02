Messico: alla scoperta della Riviera Nayarit

La Riviera Nayarit è infatti uno dei luoghi di riferimento per gli appassionati di avventure ecoturistiche, con più di 300 chilometri di costa incorniciata dalla catena montuosa della Sierra Madre. C’è grande attenzione alla tutela della fauna, alle pratiche ecologiche e ambientali: la salvaguardia dell’ambiente rappresenta infatti una priorità per tutto il Messico, che ospita il 10-12% della biodiversità globale.



Le Isole Marietas e Playa Escondida - Rocciose e di origine vulcanica, le isole Marietas sono state modellate dal vento e dall’acqua nel corso dei secoli fino a creare un labirinto di grotte e baie che nei mesi invernali diventano il luogo ideale per ospitare le megattere ed i propri cuccioli. Uno dei tunnel naturali nell’isola principale riserva la sorpresa più emozionante da vivere in questa zona. Con l’aiuto delle onde del mare, è possibile attraversare a nuoto la galleria naturale, fino ad arrivare ad una piccola spiaggia semicoperta da una parete rocciosa chiamata per questa sua particolarità Playa Escondida, la spiaggia nascosta.



Santuari della natura - In un paesaggio dominato dalla tranquillità, i le Islas Marietas rappresentano il luogo ideale per un’immersione in mezzo a una straordinaria fauna marina. Nel Parco Nazionale delle Islas Marietas protetto dall’UNESCO, a pochi chilometri ad ovest da Punta Mita, si possono trovare una ricca varietà di uccelli, tra cui il più caratteristico è indubbiamente il Sula Piediazzurri, una specie che vive unicamente in questa area e nelle isole Galapagos. Questo insieme di isole costituisce uno dei santuari naturali più ricchi di biodiversità del Messico. Una volta conclusa la visita alle Islas Marietas, ci si può spostare verso altre mete della Riviera Nayarit, altrettanto ricche dal punto di vista naturale e di fauna marina.



Spiagge dorate - A Puerto Vallarta si trovano lunghe distese di spiagge dorate, un delfinario ed un parco acquatico. Nella meno conosciuta Rincón de Guayabitos è possibile rilassarsi sulla magnifica spiaggia del villaggio, partecipare ad escursioni subacquee e farsi accompagnare in barca fino alle isole al largo della costa. Altrettanto famosi per l’immensa varietà di flora e fauna sono Santa Maria del Oro, San Blas e Mexcaltitan, dove è possibile ammirare intere foreste di mangrovie, uccelli esotici e specie marine affascinanti.



Per informazioni: www.visitmexico.com