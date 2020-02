Oman: escursioni adrenaliniche e paesaggi strepitosi

Ecco alcuni appuntamenti da non mancare per passare una straordinaria giornata tra il deserto e le rive del Mar Arabico.



Snake Canyon Adventure - Un’incredibile giornata, con partenza in 4x4 e a seguire arrampicata per scoprire le tortuose gole rocciose del Wadi Bani Awf. Un affascinante percorso tra le rocce levigate dall’acqua e le piscine naturali del wadi.



Mibam Wadi Tiwi - Escursione per scoprire Mibam, villaggio lontano tra le montagne dal quale è possibile godere di una vista straordinaria dalle pareti rocciose circondate da una vegetazione rigogliosa, corsi d’acqua e cascate.



Wadi Hawir - Oasi incastonata tra le aride montagne, rappresenta una dei Wadi più belli del Sultanato in cui è possibile fare un tuffo nelle sue acque cristalline. Per una memorabile giornata a stretto contatto con la natura.



Jebel Al Akhdhar (grotta di Amer) - Un’escursione guidata tra i cunicoli scavati nelle antiche formazioni rocciose della montagna. Al termine della visita, una vista mozzafiato sul villaggio di Sojra.



Jebel Shams (BalkonyWalk) – Un itinerario con partenza da Al Khatiym nell’altopiano del Jebel Shams. L’attività prevede l’attraversata della ripida parete rocciosa del canyon con vista spettacolare su Jebel Shams e nel canyon sottostante. In una seconda fase i viaggiatori a piedi raggiungono un villaggio abbandonato per un’emozionante discesa di 20 metri nel lago nascosto.



Misfat Al Abryeen: villaggio di montagna situato a 1.00 m.s.l.m caratterizzato dal tradizionale impianto di irrigazione aflaj, patrimonio UNESCO, e da meravigliosi terrazzamenti agricoli, vicoli stretti e vecchie case.



