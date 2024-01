Mauritius: mix di culture e continuano le Feste

Thaipoosam Cavadee

A circa tre settimane da Capodanno, Thaipoosam Cavadee si celebra durante la luna piena del decimo mese del calendario Tamil, ovvero tra gennaio e febbraio. Festa tipicamente indù. Questa ricorrenza è in onore del dio Muruga, figlio di Shiva: i fedeli portano al tempio il Cavadee, un arco ricoperto di fiori e il latte sacro e mostrano inoltre la propria devozione seguendo una dieta vegetariana per dieci giorni e camminando sul fuoco. Quest’anno cade il 25 gennaio. A pochi giorni di distanza, il 1° febbraio, ricorre un’altra giornata importante, ovvero la Commemorazione dell'abolizione della schiavitù. Non è proprio una festa ma un’occasione per riflettere e onorare gli schiavi mauriziani, che hanno combattuto per la libertà sull’isola.