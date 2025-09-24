Mar Rosso saudita: sette esperienze da provare

L’ARRIVO - L’esperienza del Mar Rosso saudita inizia nel momento in cui atterri al nuovissimo aeroporto internazionale del Mar Rosso saudita della regione, con un’architettura sorprendente ispirata alle dune di sabbia circostanti. Da qui, i viaggiatori sono a pochi minuti da esperienze coinvolgenti nella natura, tra cui il giro delle isole, lo snorkeling nella barriera corallina e le escursioni costiere lungo le coste incontaminate. Con trasferimenti curati in resort di lusso o soggiorni nel deserto eco-consapevoli, è una destinazione in cui il viaggio fa parte dell’avventura, collegandoti direttamente ad alcune delle meraviglie naturali più incontaminate della Terra.



CIELO LIMPIDISSIMO - Il Mar Rosso saudita ha un cielo notturno come non l’avete mai visto prima ed è sulla buona strada per diventare la seconda riserva internazionale di cielo scuro più grande del mondo. Attraverso l’iniziativa Dark Skies dell’Arabia Saudita c’è a malapena un accenno di inquinamento luminoso, consentendo agli ospiti di vedere le stelle e gli eventi celesti nel cielo notturno. Gli astrologi locali organizzano escursioni guidate per l’osservazione delle stelle e il tuo hotel organizzerà cene di lusso sotto le stelle mentre mappi le costellazioni in tutto il loro splendore, senza bisogno di telescopio. Vivi la magia del cielo notturno con Desert Rock’s Dark Skies Adventure. Dai laboratori di astronomia con potenti telescopi alle escursioni notturne nel deserto, l’iconico resort del Mar Rosso saudita offre un’osservazione mozzafiato delle stelle e una profonda connessione con il sereno paesaggio desertico.



ACQUE INCONTAMINATE - Il Mar Rosso saudita è un paradiso per i subacquei, con più di 500 siti di immersione. Esplora le acque incontaminate e i segreti degli abissi, con misteriosi relitti e incredibili creature marine. Shebara offre lezioni di snorkeling, immersioni subacquee e gite private in barca. E, per i subacquei certificati, Shebara offre una vasta gamma di corsi su misura, oltre a immersioni notturne e immersioni profonde. Il Mar Rosso saudita ha impegnato le sue destinazioni ed esperienze di lusso ad essere completamente accessibili e inclusive per gli ospiti e i visitatori con esigenze speciali, consentendo a tutti di prendere parte ad avventure subacquee e creare ricordi indimenticabili con i propri cari.



SHEBARA SPA - Con ville simili a sfere che brillano contro le acque turchesi, Shebara mescola il lusso con un approccio incentrato sulla sostenibilità. La spa liscia e sinuosa dispone di lussuose sale per trattamenti e cabine all’aperto, perfette per trattamenti personalizzati e sessioni di meditazione. In quale altro luogo del mondo puoi goderti un “massaggio al chiaro di luna”, portando il relax al settimo cielo con oli infusi di meteorite. E per il massimo del lusso, lo Shebara Signature Journey combina perla e caviale verde in un rituale di 120 minuti che include una delicata pulizia purificante, esfoliazione e scultura del corpo per ringiovanire la pelle. Successivamente, rinfrescatevi con un tuffo nella piscina rigenerante all’aperto.



KAYAK TRA LE MANGROVIE - Immagina questo: per un tipo di avventura più tranquilla, esplora le foreste di mangrovie nascoste e le lagune cristalline del litorale protetto del Mar Rosso saudita. Questi tranquilli ecosistemi, che ospitano rara avifauna e specie marine giovani, offrono un modo intimo e coinvolgente per entrare in contatto con la natura. Pagaia attraverso tortuosi corsi d’acqua circondati da una vegetazione lussureggiante, dove gli unici suoni sono l’immersione della pagaia e i richiami di aironi e falchi pescatori. I tour guidati in eco-kayak sono già operativi vicino alla costa continentale, fornendo un modo tranquillo e a basso impatto per esplorare la ricca biodiversità della regione.

